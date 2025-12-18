In einer Marktphase, in der die Zinsen ihren Zenit erreicht haben und Tech-Aktien ambitioniert bewertet sind, besinnen sich Anleger wieder auf die ältesten Ertragsbringer der Börsengeschichte: Dividenden. Doch die Jagd nach der höchsten Rendite entpuppt sich oft als gefährliches Unterfangen, denn eine hohe prozentuale Ausschüttung ist oft kein Zeichen von Stärke, sondern ein Warnsignal für fallende Kurse oder strukturelle Probleme. Während die deutschen Automobilgiganten Mercedes-Benz und Volkswagen mit optisch günstigen Bewertungen und satten Renditen locken, steht ihr Geschäftsmodell vor der teuersten Transformation der Geschichte. In diesem Umfeld rückt mit RE Royalties ein kanadischer Nischenwert in den Fokus, dessen Geschäftsmodell speziell darauf ausgelegt ist, stabile Cashflows aus dem Megatrend der Energiewende zu generieren, ohne die operativen Risiken eines Industriekonzerns zu tragen.

Den vollständigen Artikel lesen ...