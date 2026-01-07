Volkswagen hat mit der "ID.-Kaufprämie" eine neue Rabattaktion für seine Elektromodelle in Deutschland aufgelegt. Beim ID.3, ID.4 und ID.5 gibt es 4.000 Euro Nachlass, der Listenpreis des ID.7 wird im Rahmen der Aktion sogar um 5.000 Euro reduziert. "Starten Sie jetzt elektrisch günstiger durch und sichern Sie sich einen attraktiven Preisnachlass von bis zu 5.000 € inkl. MwSt. bei Kauf eines ID. Modells der Marke Volkswagen Pkw", heißt es etwa auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
