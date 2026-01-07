Mercedes-Benz bringt sein neues Assistenzsystem MB.Drive Assist Pro in die USA, das den Alltag im Stadtverkehr spürbar verändern soll. Der Autobauer kombiniert Navigation mit teilautomatisiertem Fahren und setztauf eine klare Abgrenzung zu Robotaxi-Visionen. Eine Schlüsselrolle spielt dabei auch Nvidia.Mercedes-Benz treibt das automatisierte Fahren in den USA voran. Auf der CES in Las Vegas stellte der Konzern mit dem MB.Drive Assist Pro ein neues Fahrassistenzsystem vor, das Navigation und SAE-Level-2-Assistenz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär