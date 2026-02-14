© Foto: JOE MARINO - picture alliance / newscomElon Musk will KI-Satelliten vom Mond starten. In einer internen Rede skizziert er eine radikale Vision für xAI, SpaceX und die Zukunft von X.Elon Musk treibt seine Vision für künstliche Intelligenz und Raumfahrt auf die Spitze. Wie die New York Times berichtet, sagte der Chef von Tesla und SpaceX bei einer Mitarbeiterversammlung von xAI, das Unternehmen brauche eine Fabrik auf dem Mond, um KI-Satelliten zu bauen. Ein Katapult im All Kern der Idee ist eine Mondbasis mit einer Produktionsstätte für Satelliten. Diese sollen die Rechenleistung für die KI von xAI liefern. Die Satelliten würden mit einem sogenannten Massentreiber ins All geschossen. Dabei handelt es sich um eine Art gigantisches …Den vollständigen Artikel lesen
