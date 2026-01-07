Die Krise bei Volkswagen schien überwunden. Doch aktuelle Absatzzahlen in einem der wichtigsten Märkte der Welt alarmieren jetzt die Investoren. Der Volkswagen-Konzern hat seinen Absatzzahlen für den US-Markt im 4. Quartal 2025 gemeldet - und die fallen verheerend aus. Demnach sind die Verkaufszahlen über alle Konzernmarken hinweg im Gesamtjahr um 13 Prozent gesunken und im 4. Quartal mit minus 19,8 Prozent auf 82.798 Fahrzeuge noch stärker. Besonders ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE