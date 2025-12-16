Impact Investing hat in der Neuzeit stark an Bedeutung gewonnen, weil Investoren zunehmend erkennen, dass Kapitalströme nicht nur Renditen, sondern auch gesellschaftliche und ökologische Wirkungen erzeugen. Angesichts von Klimawandel, Ressourcenknappheit und sozialen Ungleichgewichten reicht es vielen Marktteilnehmern nicht mehr aus, ausschließlich finanzielle Kennzahlen als Maßstab zu betrachten. Regulierungsbehörden fördern diese Entwicklung durch strengere ESG-Vorgaben und mehr Transparenzanforderungen an Unternehmen und Finanzprodukte. Gleichzeitig verlangen jüngere Generationen, dass ihr Vermögen mit ihren Werten im Einklang steht und messbaren positiven Einfluss entfaltet. Wer etwas sucht, findet geeignete Anlagen!

