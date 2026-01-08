NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem zähen Start hat der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Donnerstag wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Gesucht sind unter den 30 Aktien des Dow vor allem klassische Industrietitel der sogenannten Old Economy. Dazu zählten etwa Home Depot, Nike, Coca-Cola, Procter & Gamble sowie Merck & Co . Sie verhalfen dem Dow zu einem Plus von 0,6 Prozent auf 49.276 Punkte.

Am Vortag hatte der Dow bei 49.621 Zählern ein Rekordhoch erreicht, anschließend waren die Kurse jedoch ins Minus gerutscht. Die ganz großen Sprünge nach oben dürften am Donnerstag aber wohl ausbleiben, steht doch am Freitag mit dem Arbeitsmarktbericht für Dezember das konjunkturelle Highlight der Woche auf der Agenda - womöglich mit Folgen für die Zinserwartungen an den Kapitalmärkten.

Der den breiten US-Aktienmarkt abbildende S&P 500 trat mit 6.921 Punkten quasi auf der Stelle. Verluste gab es dagegen an der Technologiebörse Nasdaq, der Nasdaq 100 verlor 0,7 Prozent auf 25.483 Zähler. Hier nahmen Investoren bei den zuletzt stark gestiegenen Papieren aus der Halbleiterindustrie Kursgewinne mit.

Deutliche Kursaufschläge gab es im Rüstungssektor. Die Branche erholte sich davon, dass sie am Vortag unter dem von US-Präsident Donald Trump geplanten Verbot von Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufen für Rüstungskonzerne gelitten hatte. Nun rückte in den Vordergrund, dass das Militärbudget für das Jahr 2027 deutlich auf 1,5 Billionen US-Dollar erhöht werden soll.

Unter Anlegern kam daraufhin wieder Fantasie auf für die möglichen Profiteure höherer staatlicher Rüstungsausgaben. Die Aktien US-amerikanischer Konzerne wie Lockheed Martin, General Dynamics, L3Harris oder Northrop Grumman legten zwischen 2,5 und knapp 6 Prozent zu.

Unter Druck gerieten mit minus 3 Prozent die Aktien des Aluminiumkonzerns Alcoa, die von der Bank JPMorgan auf "Underweight" abgestuft wurden. Analyst Bill Peterson gibt in einem Ausblick auf die kommenden Quartalsbilanzen in der Branche Kupferaktien den Vorzug vor Aluminium. Er verwies dabei auch auf die Bewertung der Alcoa-Aktien, die zuletzt ein Hoch seit Juni 2022 erreicht hatten./bek/men

