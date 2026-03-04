© Foto: Jonathan Raa - picture alliance / NurPhotoDas Pentagon verbannt Anthropic. Rüstungsriesen wie Lockheed reagieren sofort - obwohl Juristen schwere Zweifel an der Rechtsgrundlage haben.Die Entscheidung von Präsident Donald Trump sorgt für Unruhe in der amerikanischen Rüstungsindustrie. Große Verteidigungsunternehmen wie Lockheed Martin bereiten sich darauf vor, die KI-Technologie des Anbieters Anthropic aus ihren Lieferketten zu entfernen. Darüber berichten nach Angaben von Reuters mit der Materie vertraute Regierungsexperten und auf Vergaberecht spezialisierte Juristen. Trump hatte am Freitag nach einem wochenlangen Streit über Sicherheitsleitplanken für das KI-Tool Claude ein behördenweites Nutzungsverbot gegen Anthropic verhängt. …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE