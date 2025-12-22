Die Rally beim Silberpreis geht weiter. So hat das Edelmetall erstmals in der Börsengeschichte die Marke von 69 Dollar je Feinunze geknackt. Seit Jahresbeginn entspricht das einem Anstieg von rund 140 Prozent. Diese Entwicklung spielt natürlich den Aktien von Produzenten wie Hecla Mining, SSR Mining oder Wheaton Precious Metals voll in die Karten. Dementsprechend legte zuletzt auch der Best of Silver Index des AKTIONÄR kräftig zu. Der starke Preisanstieg wird vor allem durch eine Kombination aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
