Gold und Silber konsolidieren seit Ende Januar ihren starken Anstieg des vergangenen Jahres. Während Gold sich oberhalb der 5.000 Dollar-Marke etablieren kann, notiert Silber noch rund 25 Prozent unter dem Hoch von Ende Januar. Und die Gold- und Silberproduzenten? Die können gut mit diesen Edelmetallpreisen leben - viele notieren Nahe ihres Rekordhochs. Das Goldfolio-Depot von Markus Bußler haussiert weiter. Nach einer Verdopplung (plus 104 Prozent) im vergangenen Jahr kann das Musterdepot in den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
