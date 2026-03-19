Silicon Valley kauft jetzt Uran - und der Markt beginnt es gerade erst zu verstehen

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Es gibt Momente an den Märkten, in denen sich ein Narrativ leise verändert - und dann plötzlich alles neu bewertet wird. Das könnte genau so ein Moment sein.
Dieser Artikel wird im Auftrag von Myriad Uranium Corp. veröffentlicht.
was aktuell im Uransektor passiert, geht längst über Geopolitik, Lieferketten oder klassische Energiepolitik hinaus.
Es geht um etwas deutlich Größeres.
Künstliche Intelligenz.
Rechenzentren.
Und den enormen Energiebedarf dahinter.
Und zum ersten Mal bewegt sich jetzt Silicon-Valley-Kapital direkt in die Uran-Wertschöpfungskette hinein.
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Die eine Zeile, die alles verändert
Beginnen wir hier:
Myriad Uranium ( WKN: A3D1E0 | Symbol: C3Q) hat eine strategische Partnerschaft mit Subatomic geschlossen - einem Venture, das von 8VC und Overmatch Ventures unterstützt wird.
Und 8VC?
- Über 6 Milliarden US-Dollar Assets under Management
- Unterstützt von Peter Thiel (PayPal, Palantir)
- Fokus auf AI, Quantencomputing und Next-Gen-Infrastruktur
Das ist kein klassisches Kapital.
Das ist kein typisches Mining-Investment.
Das ist Technologie-Kapital, das sich upstream in die Energieversorgung einkauft.
Und genau das ist der entscheidende Punkt.
"AI zwingt Tech-Milliardäre in den Uranmarkt"
Jahrelang war Uran ein zyklischer Rohstoff.
Heute wird daraus etwas anderes.
Denn der größte Engpass für die nächste Welle der KI ist nicht mehr Rechenleistung.
Es ist Energie.
Jedes große KI-Modell, jedes Hyperscale-Rechenzentrum, jede Cloud-Infrastruktur benötigt:
Stabile, unterbrechungsfreie Stromversorgung.
Nicht volatil.
Nicht wetterabhängig.
Sondern konstant - rund um die Uhr.
Und dafür gibt es aktuell nur eine skalierbare Lösung:
Kernenergie.
Die unterschätzte Krise: Der Energiebedarf explodiert
Die Zahlen sprechen für sich:
- KI-Anwendungen verdoppeln ihren Energiebedarf alle 12-18 Monate
- Hyperscale-Rechenzentren verbrauchen Strom wie ganze Städte
- Die nächste Generation von AI-Infrastruktur benötigt Gigawatt an kontinuierlicher Leistung
Deshalb sehen wir bereits:
- Microsoft prüft nuklearbetriebene Rechenzentren
- Google sichert sich langfristige Energieverträge
- Regierungen beschleunigen den Ausbau von SMRs (Small Modular Reactors)
Und jetzt?
Venture Capital bewegt sich direkt in den Uranmarkt hinein.
Das ist das erste echte Signal
Der Deal zwischen Myriad und Subatomic ist mehr als eine Unternehmensmeldung.
Er ist ein Signal.
Denn erstmals sehen wir:
- Technologie-Investoren steigen direkt auf Projektebene ein
- Nicht über Aktien
- Nicht über ETFs
- Sondern direkt in den Rohstoff selbst
Subatomic - unterstützt von 8VC und Overmatch - positioniert sich direkt im Uran-Asset.
Das ist ein Paradigmenwechsel.
Folge dem Smart Money
8VC ist kein gewöhnlicher Investor.
Das Unternehmen hat:
- Früh in Daten- und Infrastrukturplattformen investiert
- Kapital in AI-, Defense- und Technologieunternehmen allokiert
- Große Trends früh erkannt und genutzt
Und jetzt?
Steigt genau dieses Kapital in Uran ein.
Warum?
Weil man dort bereits versteht:
Ohne Energie keine KI.
Und ohne Kernenergie keine Skalierung.
Myriads Strategie: Kapitaldisziplin trifft auf Megatrend
Neben der großen Story ist auch die Umsetzung entscheidend.
Myriad verkauft Red Basin für:
- 2,5 Millionen US-Dollar in bar
- Beibehaltung eines 10% Free-Carried Interests
- Realisierung eines 6-fachen Returns innerhalb eines Jahres
Das ist kein Exit.
Das ist strategische Kapitalallokation.
Das Unternehmen:
- Monetarisiert ein nicht-zentrales Asset
- Behält langfristiges Upside
- Gewinnt einen starken Partner
- Bindet Technologie-Kapital ein
- Fokussiert sich auf das Kernprojekt
Das eigentliche Asset: Copper Mountain
Der wahre Hebel liegt weiterhin hier:
Copper Mountain.
Ein Uran-Distrikt in den USA mit:
- Historischer Produktion
- Einer geschätzten Endowment von 655 Millionen Pfund Uran
- 7 bekannten Lagerstätten
- Über 100 neuen Anomalien
- Distriktweiter Geophysik
- Laufendem Ground-Truthing
- Phase-2-Bohrprogramm in Vorbereitung
Die östliche Erweiterung: Ein zweites Entdeckungsfenster
Die neuen geophysikalischen Daten zeigen:
Die Mehrheit der Anomalien liegt östlich des historischen Strukturkorridors.
Das bedeutet:
Ein bislang vernachlässigter Teil des Projekts beginnt jetzt, sich zu zeigen.
Und erste Messungen liefern:
Bis zu 100-fache Hintergrundwerte.
Das ist kein Zufall.
Das ist potenzielles Entdeckungspotenzial.
"Silicon Valley kauft Uran" - und das verändert alles
Uran war lange ein Rohstoffthema.
Jetzt kommt eine neue Ebene hinzu:
Technologie-getriebene Nachfrage.
Und diese ist nicht zyklisch.
Sie ist strukturell.
Denn:
- KI wächst exponentiell
- Rechenzentren skalieren global
- Energiebedarf steigt massiv
Und die Tech-Welt erkennt:
Ohne eigene Energiequellen geht es nicht mehr.
Warum der gesamte Sektor neu bewertet werden könnte
Wenn neues Kapital in einen Sektor fließt, bewegt sich nicht nur eine Aktie.
Der gesamte Markt wird neu bewertet.
Und dieses Kapital ist:
- Langfristig
- Strategisch
- Infrastruktur-orientiert
Es denkt nicht in Quartalen.
Es denkt in Jahrzehnten.
Das Setup ist klar
Alles läuft zusammen:
- Steigende Uran-Nachfrage
- Globale Renaissance der Kernenergie
- AI-getriebener Energiebedarf
- Einstieg von Technologie-Investoren
- Strategische Schritte von Myriad
- Erweiterungspotenzial bei Copper Mountain
- Bevorstehende Bohrkatalysatoren
Das ist Alignment.
Der Markt bewegt sich - aber das könnte erst der Anfang sein
Myriad hat bereits stark performt.
Doch die Story hat sich weiterentwickelt.
Das Unternehmen ist nicht mehr nur:
Ein Explorer mit historischer Basis.
Sondern zunehmend:
- Ein Distrikt-Scale-Uranplayer
- Mit strategischen Partnerschaften
- Mit Zugang zu neuem Kapital
- Im Zentrum eines strukturellen Megatrends
Fazit
Uran ist nicht länger nur ein Rohstoff.
Es wird zur Infrastruktur des digitalen Zeitalters.
Und erstmals bewegt sich Silicon Valley direkt in diese Lieferkette hinein.
Das verändert alles.
Denn wenn Technologie-Kapital früh in eine Wertschöpfungskette einsteigt, passiert mehr als nur Beteiligung.
Es verändert die Dynamik des gesamten Marktes.
Myriad hat sich genau hier positioniert:
- Kapital effizient monetarisiert
- Partnerschaft mit Tech-Investoren aufgebaut
- Upside behalten
- Fokus geschärft
- Zugang zu einem strukturellen Megatrend geschaffen
Und die nächste Phase?
Wird durch Bohrungen, Expansion und Marktaufmerksamkeit definiert.
Das Smart Money ist bereits aktiv.
Die Frage ist:
Wie lange braucht der Markt, um aufzuschließen?
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