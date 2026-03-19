Silicon Valley kauft jetzt Uran - und der Markt beginnt es gerade erst zu verstehen

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Es gibt Momente an den Märkten, in denen sich ein Narrativ leise verändert - und dann plötzlich alles neu bewertet wird. Das könnte genau so ein Moment sein.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Myriad Uranium Corp. veröffentlicht.

was aktuell im Uransektor passiert, geht längst über Geopolitik, Lieferketten oder klassische Energiepolitik hinaus.

Es geht um etwas deutlich Größeres.

Künstliche Intelligenz.

Rechenzentren.

Und den enormen Energiebedarf dahinter.

Und zum ersten Mal bewegt sich jetzt Silicon-Valley-Kapital direkt in die Uran-Wertschöpfungskette hinein.

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Die eine Zeile, die alles verändert

Beginnen wir hier:

Myriad Uranium ( WKN: A3D1E0 | Symbol: C3Q) hat eine strategische Partnerschaft mit Subatomic geschlossen - einem Venture, das von 8VC und Overmatch Ventures unterstützt wird.

Und 8VC?

Über 6 Milliarden US-Dollar Assets under Management

Unterstützt von Peter Thiel (PayPal, Palantir)

(PayPal, Palantir) Fokus auf AI, Quantencomputing und Next-Gen-Infrastruktur

Das ist kein klassisches Kapital.

Das ist kein typisches Mining-Investment.

Das ist Technologie-Kapital, das sich upstream in die Energieversorgung einkauft.

Und genau das ist der entscheidende Punkt.

"AI zwingt Tech-Milliardäre in den Uranmarkt"

Jahrelang war Uran ein zyklischer Rohstoff.

Heute wird daraus etwas anderes.

Denn der größte Engpass für die nächste Welle der KI ist nicht mehr Rechenleistung.

Es ist Energie.

Jedes große KI-Modell, jedes Hyperscale-Rechenzentrum, jede Cloud-Infrastruktur benötigt:

Stabile, unterbrechungsfreie Stromversorgung.

Nicht volatil.

Nicht wetterabhängig.

Sondern konstant - rund um die Uhr.

Und dafür gibt es aktuell nur eine skalierbare Lösung:

Kernenergie.

Die unterschätzte Krise: Der Energiebedarf explodiert

Die Zahlen sprechen für sich:

KI-Anwendungen verdoppeln ihren Energiebedarf alle 12-18 Monate

Hyperscale-Rechenzentren verbrauchen Strom wie ganze Städte

Die nächste Generation von AI-Infrastruktur benötigt Gigawatt an kontinuierlicher Leistung

Deshalb sehen wir bereits:

Microsoft prüft nuklearbetriebene Rechenzentren

Google sichert sich langfristige Energieverträge

Regierungen beschleunigen den Ausbau von SMRs (Small Modular Reactors)

Und jetzt?

Venture Capital bewegt sich direkt in den Uranmarkt hinein.

Das ist das erste echte Signal

Der Deal zwischen Myriad und Subatomic ist mehr als eine Unternehmensmeldung.

Er ist ein Signal.

Denn erstmals sehen wir:

Technologie-Investoren steigen direkt auf Projektebene ein

Nicht über Aktien

Nicht über ETFs

Sondern direkt in den Rohstoff selbst

Subatomic - unterstützt von 8VC und Overmatch - positioniert sich direkt im Uran-Asset.

Das ist ein Paradigmenwechsel.

Folge dem Smart Money

8VC ist kein gewöhnlicher Investor.

Das Unternehmen hat:

Früh in Daten- und Infrastrukturplattformen investiert

Kapital in AI-, Defense- und Technologieunternehmen allokiert

Große Trends früh erkannt und genutzt

Und jetzt?

Steigt genau dieses Kapital in Uran ein.

Warum?

Weil man dort bereits versteht:

Ohne Energie keine KI.

Und ohne Kernenergie keine Skalierung.

Myriads Strategie: Kapitaldisziplin trifft auf Megatrend

Neben der großen Story ist auch die Umsetzung entscheidend.

Myriad verkauft Red Basin für:

2,5 Millionen US-Dollar in bar

Beibehaltung eines 10% Free-Carried Interests

Realisierung eines 6-fachen Returns innerhalb eines Jahres

Das ist kein Exit.

Das ist strategische Kapitalallokation.

Das Unternehmen:

Monetarisiert ein nicht-zentrales Asset

Behält langfristiges Upside

Gewinnt einen starken Partner

Bindet Technologie-Kapital ein

Fokussiert sich auf das Kernprojekt

Das eigentliche Asset: Copper Mountain

Der wahre Hebel liegt weiterhin hier:

Copper Mountain.

Ein Uran-Distrikt in den USA mit:

Historischer Produktion

Einer geschätzten Endowment von 655 Millionen Pfund Uran

7 bekannten Lagerstätten

Über 100 neuen Anomalien

Distriktweiter Geophysik

Laufendem Ground-Truthing

Phase-2-Bohrprogramm in Vorbereitung

Die östliche Erweiterung: Ein zweites Entdeckungsfenster

Die neuen geophysikalischen Daten zeigen:

Die Mehrheit der Anomalien liegt östlich des historischen Strukturkorridors.

Das bedeutet:

Ein bislang vernachlässigter Teil des Projekts beginnt jetzt, sich zu zeigen.

Und erste Messungen liefern:

Bis zu 100-fache Hintergrundwerte.

Das ist kein Zufall.

Das ist potenzielles Entdeckungspotenzial.

"Silicon Valley kauft Uran" - und das verändert alles

Uran war lange ein Rohstoffthema.

Jetzt kommt eine neue Ebene hinzu:

Technologie-getriebene Nachfrage.

Und diese ist nicht zyklisch.

Sie ist strukturell.

Denn:

KI wächst exponentiell

Rechenzentren skalieren global

Energiebedarf steigt massiv

Und die Tech-Welt erkennt:

Ohne eigene Energiequellen geht es nicht mehr.

Warum der gesamte Sektor neu bewertet werden könnte

Wenn neues Kapital in einen Sektor fließt, bewegt sich nicht nur eine Aktie.

Der gesamte Markt wird neu bewertet.

Und dieses Kapital ist:

Langfristig

Strategisch

Infrastruktur-orientiert

Es denkt nicht in Quartalen.

Es denkt in Jahrzehnten.

Das Setup ist klar

Alles läuft zusammen:

Steigende Uran-Nachfrage

Globale Renaissance der Kernenergie

AI-getriebener Energiebedarf

Einstieg von Technologie-Investoren

Strategische Schritte von Myriad

Erweiterungspotenzial bei Copper Mountain

Bevorstehende Bohrkatalysatoren

Das ist Alignment.

Der Markt bewegt sich - aber das könnte erst der Anfang sein

Myriad hat bereits stark performt.

Doch die Story hat sich weiterentwickelt.

Das Unternehmen ist nicht mehr nur:

Ein Explorer mit historischer Basis.

Sondern zunehmend:

Ein Distrikt-Scale-Uranplayer

Mit strategischen Partnerschaften

Mit Zugang zu neuem Kapital

Im Zentrum eines strukturellen Megatrends

Fazit

Uran ist nicht länger nur ein Rohstoff.

Es wird zur Infrastruktur des digitalen Zeitalters.

Und erstmals bewegt sich Silicon Valley direkt in diese Lieferkette hinein.

Das verändert alles.

Denn wenn Technologie-Kapital früh in eine Wertschöpfungskette einsteigt, passiert mehr als nur Beteiligung.

Es verändert die Dynamik des gesamten Marktes.

Myriad hat sich genau hier positioniert:

Kapital effizient monetarisiert

Partnerschaft mit Tech-Investoren aufgebaut

Upside behalten

Fokus geschärft

Zugang zu einem strukturellen Megatrend geschaffen

Und die nächste Phase?

Wird durch Bohrungen, Expansion und Marktaufmerksamkeit definiert.

Das Smart Money ist bereits aktiv.

Die Frage ist:

Wie lange braucht der Markt, um aufzuschließen?

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