Der Uran-Trade zieht wieder an - und Washington bringt Myriad jetzt ins Spiel

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Hier kommt direkte Washington-Erfahrung in ein Uranunternehmen, das bereits eines der größten historischen Uran-Distrikte der Vereinigten Staaten kontrolliert.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Myriad Uranium Corp. (WKN A3D1E0) veröffentlicht.

Uran kommt zurück.

Zuerst leise.

Jetzt aggressiv.

Die Uran-Futures in den USA sind auf über 86,50 US-Dollar pro Pfund gestiegen und notieren damit nahe eines Zwei-Monats-Hochs. Der Markt beginnt langsam zu realisieren, was sich immer deutlicher abzeichnet:

Die Welt steuert auf einen massiven Ausbau der Kernenergie zu und gleichzeitig bleibt das globale Uranangebot strukturell angespannt.







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Doch diesmal ist die Story anders.

Es geht nicht mehr nur um Reaktoren.

Es geht um AI.

Es geht um Rechenzentren.

Es geht um nationale Sicherheit.

Und es geht darum, dass Washington inzwischen offen daran arbeitet, die heimische Uranproduktion massiv zu beschleunigen.

Vor diesem Hintergrund wirkt der jüngste Schritt von Myriad Uranium Corp. (WKN A3D1E0) besonders interessant.

Denn heute Morgen gab das Unternehmen die Ernennung von Eric Miller zum Strategic Advisor für US Critical Minerals bekannt und diese Personalie könnte deutlich bedeutender sein, als viele aktuell verstehen.

Hier kommt direkte Washington-Erfahrung in ein Uranunternehmen, das bereits eines der größten historischen Uran-Distrikte der Vereinigten Staaten kontrolliert.

Und das Timing könnte kaum besser sein.

AI verändert die gesamte Uran-Story

Der Uranmarkt wird längst nicht mehr nur von klassischen Energieversorgern getrieben.

Technologiekonzerne steigen inzwischen massiv ein.

Meta hat Vereinbarungen über bis zu 7,8 Gigawatt Nuklearkapazität abgeschlossen, um seine AI-Infrastruktur zu versorgen.

Microsoft verlängert Verträge für Reaktoren, die mehr als 800 Megawatt Strom ausschließlich für Rechenzentren liefern.

Das verändert die Uran-Story fundamental.

Denn AI-Infrastruktur benötigt vor allem eines:

Stabile Grundlastenergie.

Keine wetterabhängigen Stromnetze.

Keine intermittierenden Lösungen.

Sondern kontinuierliche Energieversorgung rund um die Uhr.

Und Kernenergie entwickelt sich zunehmend zur einzigen skalierbaren Lösung.

Washington bewegt sich schnell

Gleichzeitig behandelt die US-Regierung Uran inzwischen offen als Frage der nationalen Sicherheit.

Die aktuelle Administration hat:

den Defense Production Act aktiviert

Genehmigungsprozesse beschleunigt

Regulierungen für Uran-Konversion und Anreicherung reduziert

neue Reaktorpartnerschaften genehmigt

milliardenschwere Förderprogramme für die heimische Nuklear-Infrastruktur gestartet

Darunter:

Westinghouse-Reaktorentwicklungen in Partnerschaft mit Cameco

2,7 Milliarden US-Dollar an neuen Verträgen für Centrus und andere Anreicherungsunternehmen

erweiterte Förderprogramme des Department of Energy

Die Botschaft aus Washington ist eindeutig:

Die USA wollen ihre heimische Uranproduktion zurück.

Und zwar schnell.

Genau hier kommt Myriad ins Spiel

Copper Mountain liegt in Wyoming - dem wichtigsten Uranstaat der USA.

Das Projekt verfügt bereits über:

historische Produktion

Distrikt-Scale-Explorationspotenzial

über 100 neu identifizierte Anomalie-Ziele

abgeschlossene großflächige Airborne-Geophysik

ein historisches Uran-Endowment im Bereich von Hunderten Millionen Pfund

eine wachsende Landposition

und ein bevorstehendes Phase-2-Bohrprogramm

Jetzt kommt noch etwas hinzu:

Direkte strategische Expertise im Bereich US Critical Minerals Policy.

Warum Eric Miller wichtig ist

Das ist keine gewöhnliche Berater-Ernennung.

Eric Miller verfügt über direkte Erfahrung in:

US-Kritische-Mineralien-Initiativen

Bundesförderprogrammen

Defense Production Act-Strukturen

interbehördlicher Koordination

Genehmigungsreformen

strategischer Washington-Politik

CEO Thomas Lamb erklärte:

"Sein Netzwerk umfasst die Behörden und Kongressbüros, die für die Umsetzung von DPA-Title-III-Programmen, DOE-Initiativen und Genehmigungsreformen verantwortlich sind."

Und genau das ist entscheidend.

Denn der Uranmarkt entwickelt sich weg von reinen Explorationsgeschichten.

Heute geht es zunehmend um:

heimische Lieferketten

strategische Bedeutung

politische Unterstützung

Zugang zu Fördermitteln

schnellere Genehmigungen

nationale Sicherheitsinteressen

Und Projekte, die genau dort positioniert sind, beginnen sich vom Rest des Marktes abzuheben.

Copper Mountain wirkt zunehmend strategisch

Der Markt beginnt zu realisieren, dass Copper Mountain möglicherweise weit mehr ist als nur ein weiteres Uranexplorationsprojekt.

Es entwickelt sich zunehmend zu einem strategisch wichtigen heimischen Uran-Distrikt - genau in dem Moment, in dem die USA dringend neue Uranquellen benötigen.

Das makroökonomische Setup ist kaum zu ignorieren:

steigende Uranpreise

explodierender Strombedarf durch AI

beschleunigter Ausbau von SMRs

Washington forciert heimische Produktion

Abhängigkeit von Russland und Kasachstan wird politisch problematisch

Technologiekonzerne schließen direkte Nuklear-Energieverträge ab

Und Myriad positioniert sich jetzt genau innerhalb dieses Trends.

Der Markt bewegt sich bereits

Seit unserer ersten Berichterstattung über Myriad hat die Aktie bereits deutlich zugelegt.

Das ist kein Zufall.

Kapital rotiert zurück in den Uransektor.

Doch wichtiger noch:

Der Markt beginnt Unternehmen zu belohnen, die über Folgendes verfügen:

US-Jurisdiktion

Skalierungspotenzial

strategische Positionierung

politische Unterstützung

reale Katalysatoren

Myriad erfüllt all diese Kriterien.

Das große Bild

Der Uranmarkt fühlt sich heute völlig anders an als in früheren Zyklen.

Diesmal kommen die Käufer nicht nur aus dem Energiesektor.

Sondern aus:

der AI-Industrie

Infrastruktur-Fonds

Regierungsprogrammen

sicherheitsorientiertem Kapital

technologiegetriebenen Energiegruppen

Der Markt beginnt zu verstehen:

Die digitale Wirtschaft der Zukunft wird ohne massive Mengen verlässlicher Energie nicht funktionieren.

Und verlässliche Energie bedeutet zunehmend:

Kernenergie.

Das bedeutet:

Uran.

Fazit

Die Ernennung von Eric Miller könnte sich rückblickend als extrem kluger Schritt zur perfekten Zeit erweisen.

Denn der Uran-Trade ist längst mehr als nur ein Rohstoff-Trade.

Er wird zunehmend zu:

einem AI-Infrastruktur-Trade

einem National-Security-Trade

einem heimischen Lieferketten-Trade

und einem Washington-Policy-Trade

Copper Mountain verfügte bereits über die Geologie.

Jetzt baut Myriad auch die strategische Ebene darum auf.

Und mit weiter steigenden Uranpreisen könnte der Markt sehr bald deutlich genauer hinschauen.



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