Die USA stehen vor einer Krise bei Seltenen Erden im Wert von 1,2 Billionen US-Dollar. MP Materials, Lynas und St George Mining im Fokus.

Anzeige / Werbung

Jahrelang galt Chinas Dominanz auf dem Markt für Seltene Erden für westliche Hersteller als unangenehme Realität. Heute betrachten politische Entscheidungsträger in Washington diese Abhängigkeit zunehmend als strategische Schwachstelle, die weit über den Bergbau- und Rohstoffsektor hinausreicht.

Die Dimensionen sind enorm. Nach Berechnungen von Bloomberg Economics machen Industrien, die auf Seltene Erden angewiesen sind, rund 4% der US-Wirtschaftsleistung aus - das entspricht einer jährlichen Wirtschaftsleistung von etwa 1,2 Billionen US-Dollar. Luft- und Raumfahrt, Halbleiterindustrie, Transportwesen, Chemie und Verteidigung sind allesamt auf Rohstoffe angewiesen, deren Verarbeitung weiterhin überwiegend von China kontrolliert wird.

Für Investoren stellt sich daher längst nicht mehr die Frage, ob die Vereinigten Staaten massiv in den Wiederaufbau eigener Lieferketten investieren werden. Das tun sie bereits. Die eigentliche Frage lautet vielmehr, ob Washington schnell genug handeln kann.

Eine Lieferkette, die über Jahrzehnte entstanden ist

Seltene Erden umfassen eine Gruppe von 17 metallischen Elementen mit einzigartigen magnetischen, lumineszierenden und elektrochemischen Eigenschaften. Sie sind unverzichtbar für moderne Technologien - von Smartphones und Elektrofahrzeugen bis hin zu KI-Rechenzentren und hochentwickelten militärischen Systemen.

Trotz ihres Namens sind Seltene Erden keineswegs besonders selten. Die Herausforderung besteht vielmehr darin, wirtschaftlich rentable Lagerstätten zu finden und Mineralien mit äußerst ähnlichen chemischen Eigenschaften voneinander zu trennen - ein technisch anspruchsvoller und kapitalintensiver Prozess.

Diese Komplexität ermöglichte es China, über mehrere Jahrzehnte hinweg eine nahezu uneinholbare Führungsposition aufzubauen. Nach Angaben von Sprott entfallen mehr als 80% der weltweiten Nachfrage nach Seltenen Erden - gemessen am Wert - auf Permanentmagnete, die insbesondere auf Elemente wie Neodym, Praseodym, Dysprosium und Terbium angewiesen sind.

Heute dominiert Peking weite Teile der globalen Raffinerie- und Magnetlieferketten. Die Folgen reichen tief in die amerikanische Wirtschaft hinein. Bloomberg schätzt, dass Industrien von der Halbleiterproduktion über Flugzeugtriebwerke bis hin zur Petrochemie und industriellen Fertigung erheblichen Risiken durch mögliche Lieferunterbrechungen ausgesetzt sind.

Besonders kritisch ist die Situation bei den schweren Seltenen Erden.

Jüngste Branchenprognosen, auf die sich Bloomberg bezieht, gehen davon aus, dass Länder außerhalb Chinas bis zum Jahr 2035 weiterhin mit einem Versorgungsdefizit von 82% bei Dysprosium und Terbium konfrontiert sein könnten. Selbst bei leichten Seltenen Erden wie Neodym und Praseodym könnte das Defizit im gleichen Zeitraum rund 54% erreichen.

"Eine echte Diversifizierung wird deutlich länger dauern, als viele erwarten", warnte kürzlich Michel Van Hoey, Partner bei McKinsey.

Washington öffnet die Scheckbücher

Die Regierung Trump reagierte mit einer der ambitioniertesten industriepolitischen Interventionen der vergangenen Jahrzehnte.

Im vergangenen Jahr hat die US-Regierung Milliardenbeträge in Bergbau-, Verarbeitungs- und Magnetproduktionsprojekte investiert, um die Abhängigkeit von chinesischen Lieferketten zu verringern.

Zu den größten Transaktionen gehörte ein Finanzierungspaket über 1,6 Milliarden US-Dollar für USA Rare Earth, bestehend aus einem Darlehen in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar sowie zusätzlichen Mitteln von 277 Millionen US-Dollar. Im Gegenzug sicherte sich das US-Handelsministerium eine Beteiligung von 10% an dem Unternehmen und unterstützte damit die Entwicklung des Schwererden-Projekts Round Top in Texas sowie Magnetanlagen in Oklahoma und South Carolina.

Auch MP Materials (ISIN: US5533681012), Betreiber der Mountain-Pass-Mine in Kalifornien, ist zu einem zentralen Pfeiler der amerikanischen Strategie geworden. Im vergangenen Jahr investierte das US-Verteidigungsministerium 400 Millionen US-Dollar in das Unternehmen, um die heimische Verarbeitungsinfrastruktur auszubauen und die nachgelagerte Produktion zu stärken.

Das Pentagon hat seine Unterstützung zudem auf weitere Unternehmen ausgeweitet. Energy Fuels (ISIN: CA2926717083) erhielt ein staatliches Darlehen über 725 Millionen US-Dollar, Phoenix Tailings bekam Finanzmittel in Höhe von 500 Millionen US-Dollar und ReElement Technologies konnte zuletzt weitere 25 Millionen US-Dollar zur Erweiterung seiner Verarbeitungskapazitäten im Bundesstaat Indiana einwerben.

Weitere Initiativen sind bereits angelaufen. Anfang dieses Jahres wählte die US-Armee REalloys aus, um die erste kommerzielle Anlage zur Verarbeitung Seltener Erden auf einem Militärstützpunkt in Utah aufzubauen. Gleichzeitig sollen neue Beschaffungsregeln ab 2027 den Einsatz chinesischer Seltene-Erden-Materialien in amerikanischen Verteidigungssystemen einschränken.

Das Ausmaß dieser Maßnahmen verdeutlicht die wachsende Sorge in Washington, dass der Wiederaufbau der Lieferketten deutlich länger dauern könnte als ursprünglich angenommen.

Warum Verteidigungsplaner alarmiert sind

Seltene Erden sind zu einem unverzichtbaren Bestandteil der nationalen Sicherheit geworden.

Ein Kampfjet vom Typ F-35 enthält rund 418 Kilogramm Seltene Erden, die in Radarsystemen, Lenkwaffen und moderner Elektronik eingesetzt werden. Bei Marineeinheiten steigt der Bedarf deutlich: Ein Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse benötigt rund 2.600 Kilogramm, ein U-Boot der Virginia-Klasse sogar etwa 4.600 Kilogramm.

Schwere Seltene Erden wie Dysprosium und Terbium sind besonders wertvoll, da sie die Hitzebeständigkeit und die magnetischen Eigenschaften in anspruchsvollen Einsatzumgebungen verbessern. Gleichzeitig gehören diese Elemente außerhalb Chinas zu den am schwierigsten verfügbaren Rohstoffen.

Derzeit ist das australische Unternehmen Lynas Rare Earths (ISIN: AU000000LYC6) praktisch der einzige große Produzent, der schwere Seltene Erden außerhalb Chinas im kommerziellen Maßstab verarbeitet. Bloomberg geht davon aus, dass die weltweite Nachfrage selbst Mitte des kommenden Jahrzehnts weiterhin über dem Angebot außerhalb Chinas liegen könnte.

Lynas produziert jährlich mehr als 10.500 Tonnen Neodym und Praseodym (NdPr) und erreicht damit eine Gesamtproduktion von über 13.000 Tonnen Seltene-Erden-Oxiden (TREO). Die Rohstoffe werden in der Mine Mt Weld in Australien gefördert, in Kalgoorlie verarbeitet und anschließend in der modernen Anlage des Unternehmens im malaysischen Kuantan separiert.

Die aufbereiteten Seltenen Erden werden vor allem an Hightech-Unternehmen sowie an die Verteidigungs- und Automobilindustrie in Japan, den USA und Südkorea geliefert.

Dieses Ungleichgewicht zwingt Regierungen und Investoren dazu, nach neuen Projekten zu suchen, die westliche Lieferketten unterstützen können.

Die Chance von St George Mining

Zu den Unternehmen, die von diesem strukturellen Wandel profitieren wollen, gehört St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8), das das Seltene-Erden- und Niobium-Projekt Araxá in Brasilien entwickelt.

In den vergangenen Monaten hat das Unternehmen zunehmend Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Im Juni kündigte St George eine Kapitalerhöhung über 60 Millionen australische Dollar an, um Machbarkeitsstudien und Entwicklungsarbeiten in Araxá zu beschleunigen. Hancock Prospecting, kontrolliert von der australischen Milliardärin Gina Rinehart, beteiligte sich mit 20 Millionen australischen Dollar und dürfte seinen Anteil am Unternehmen auf rund 10,5% erhöhen.

Die Finanzierung erfolgt in einer Phase, in der Araxá weiter wächst. Anfang dieses Jahres erhöhte St George die JORC-konforme Ressourcenschätzung auf 70,91 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 4,06% Gesamt-Seltene-Erden-Oxiden. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich damit um die größte karbonatitgebundene Hartgestein-Lagerstätte für Seltene Erden in Südamerika. Das Vorkommen gehört derselben geologischen Familie an wie die Mountain-Pass-Mine von MP Materials und die Mt-Weld-Mine von Lynas.

Das Projekt verfügt zudem über bedeutende Niob-Vorkommen und bietet damit zusätzliches Potenzial bei einem weiteren strategischen Metall, das unter anderem in Luft- und Raumfahrtlegierungen sowie Verteidigungsanwendungen eingesetzt wird.

Jüngste metallurgische Testarbeiten lieferten vielversprechende Ergebnisse. Analysten von Canaccord Genuity verwiesen darauf, dass Flotationstests gezeigt hätten, dass sich sowohl Niob- als auch Seltene-Erden-Konzentrate aus demselben Erz gewinnen lassen. Dies stützt die Ambitionen von St George, einen Produzenten mit zwei strategischen Rohstoffen aufzubauen.

Der Broker hält derzeit an seiner spekulativen Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 0,23 australischen Dollar fest.

Das nächste Jahrzehnt beginnt jetzt

St George befindet sich weiterhin in einer frühen Entwicklungsphase, und erhebliche Risiken hinsichtlich Finanzierung, Genehmigungen und Umsetzung bleiben bestehen.

Dennoch scheint die übergeordnete Richtung immer klarer zu werden. Washington investiert Milliardenbeträge in den Wiederaufbau einer Industrie, für deren Aufbau China Jahrzehnte benötigt hat. Die Prognosen von Bloomberg deuten darauf hin, dass dieser Wandel nicht über Nacht stattfinden wird.

Für Investoren sind die Konsequenzen erheblich. Seltene Erden sind längst nicht mehr nur ein weiterer Rohstoffzyklus - sie haben sich zu einem strategischen Schauplatz an der Schnittstelle von Verteidigung, Technologie und Geopolitik entwickelt. Das Rennen um die Sicherung der nächsten Generation von Lieferketten hat bereits begonnen.

Quellen

https://wcsecure.weblink.com.au/pdf/ARU/03092779.pdf

https://www.stgm.com.au

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/china-targets-us-rare-earth-other-firms-with-export-controls-2026-06-22

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/pentagon-invests-25-million-into-rare-earths-startup-reelement-technologies-2026-07-13

https://www.prnewswire.com/news-releases/the-us-is-increasing-efforts-to-rebuild-its-rare-earth-supply-chain-302818837.html

https://sprott.com/insights/why-the-world-is-racing-to-secure-rare-earths

https://www.bloomberg.com/graphics/2026-us-china-heavy-rare-earth-magnets-defense

Lassen Sie sich in den Verteiler für St George Mining oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler St George Mining" oder "Nebenwerte".

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

Disclaimer/Risikohinweis St George Mining

Interessenkonflikte: Mit St George Mining existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der St George Mining. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von St George Mining können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von St George Mining einsehen: https://www.stgm.com.au/investor-centre/investor-welcome.



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung St George Mining vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Die USA stehen vor einer Krise bei Seltenen Erden im Wert von 1,2 Billionen US-Dollar. MP Materials, Lynas und St George Mining im Fokus. appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000LYC6,CA2926717083,AU000000SGQ8,US5533681012