Milliardenmarkt Permanentmagnete: Warum der Kampf um Seltene Erden gerade erst beginnt

Anzeige / Werbung

Der Boom rund um Künstliche Intelligenz, Elektromobilität und moderne Verteidigungstechnologien wird häufig mit Halbleitern, Rechenzentren oder Batterien in Verbindung gebracht. Ein entscheidender Baustein bleibt jedoch oft unbeachtet: Permanentmagnete.

Ob in den Elektromotoren von Elektrofahrzeugen, den Generatoren von Windkraftanlagen, Industrierobotern oder modernen Waffensystemen - Hochleistungsmagnete sind aus zahlreichen Zukunftstechnologien nicht mehr wegzudenken. Damit rücken auch die Seltenen Erden, aus denen diese Magnete hergestellt werden, zunehmend in den Fokus von Politik und Investoren.

Der weltweite Wettbewerb dreht sich deshalb längst nicht mehr nur um den Abbau der Rohstoffe, sondern um den Aufbau kompletter Lieferketten - vom Bergwerk bis zum fertigen Magneten.

China dominiert den Markt

China verfügt seit Jahrzehnten über eine dominante Stellung bei der Verarbeitung Seltener Erden und der Produktion von Permanentmagneten. Für westliche Industrien ist diese Abhängigkeit zunehmend zu einem strategischen Risiko geworden.

Nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) könnten chinesische Exportbeschränkungen für Seltene Erden Industrien mit einer Wertschöpfung von bis zu 6,5 Billionen US-Dollar außerhalb Chinas beeinträchtigen. Betroffen wären unter anderem die Automobilindustrie, die Luft- und Raumfahrt, die Halbleiterindustrie sowie der Verteidigungssektor.

Entsprechend investieren die USA, Europa, Japan und Australien inzwischen Milliardenbeträge in den Aufbau eigener Lieferketten für kritische Rohstoffe. Dabei geht es längst nicht mehr nur um den Bergbau, sondern auch um die Verarbeitung und Magnetproduktion.

Lynas baut die Wertschöpfung aus

Ein gutes Beispiel für diese Entwicklung liefert Lynas Rare Earths (ISIN: AU000000LYC6).

Der australische Produzent erzielte im vergangenen Quartal mit 288,9 Millionen Australischen Dollar Umsatz und einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 98,2 Australischen Dollar je Kilogramm Rekordwerte. Das Unternehmen profitierte insbesondere von einer anhaltend hohen Nachfrage internationaler Kunden, die ihre Lieferketten zunehmend außerhalb Chinas aufbauen.

Noch wichtiger könnte jedoch ein anderer Schritt sein.

Gemeinsam mit dem südkoreanischen Unternehmen JS Link plant Lynas den Aufbau einer Produktion von Permanentmagneten in Malaysia. Damit entwickelt sich das Unternehmen vom reinen Rohstoffproduzenten zu einem integrierten Anbieter entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Dieser Strategiewechsel zeigt, wohin sich die Branche entwickelt. Der größte Mehrwert entsteht künftig nicht allein beim Abbau der Rohstoffe, sondern bei deren Verarbeitung zu Hochleistungsmagneten.

Ohne Seltene Erden keine Hochleistungsmagnete

Permanentmagnete gehören zu den wichtigsten Komponenten moderner Elektromotoren.

Sie kommen in Elektrofahrzeugen ebenso zum Einsatz wie in Windkraftanlagen, Robotern, Drohnen, Satelliten oder Kampfflugzeugen. Auch Rechenzentren und KI-Infrastruktur benötigen zunehmend energieeffiziente Motoren und Kühlsysteme, deren Leistungsfähigkeit häufig auf Magnettechnologien basiert.

Mit dem Ausbau dieser Zukunftsmärkte steigt daher automatisch auch die Nachfrage nach Seltenen Erden wie Neodym und Praseodym.

Die eigentliche Herausforderung besteht jedoch darin, außerhalb Chinas ausreichend neue Förder- und Verarbeitungskapazitäten aufzubauen.

Neue Projekte rücken in den Fokus

Neben etablierten Produzenten beobachten Investoren deshalb zunehmend Unternehmen, die künftig zusätzliche Rohstoffquellen erschließen könnten.

Dazu zählt St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) mit seinem Araxá-Projekt in Brasilien.

Nach Angaben des Unternehmens umfasst die Lagerstätte 70,91 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 4,06 Prozent TREO und zählt damit zu den größten karbonatitischen Hartgesteinsvorkommen für Seltene Erden in Südamerika. Zusätzlich verfügt das Projekt über ein umfangreiches Niob-Inventar mit 95,47 Millionen Tonnen, wodurch St George gleich zwei strategische Rohstoffe erschließen könnte.

Das Projekt liegt im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais und grenzt unmittelbar an die weltweit führende Niobmine von CBMM an. Die bestehende Infrastruktur sowie die langjährige Bergbauerfahrung der Region könnten sich bei einer späteren Entwicklung als Vorteil erweisen.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt das Unternehmen durch den Einstieg von Hancock Prospecting, der Bergbaugesellschaft der australischen Unternehmerin Gina Rinehart, die inzwischen zu den größten Aktionären zählt.

Der Wettlauf hat gerade erst begonnen

Die weltweite Nachfrage nach Permanentmagneten dürfte in den kommenden Jahren weiter steigen. Elektromobilität, Automatisierung, Künstliche Intelligenz und steigende Verteidigungsausgaben sorgen dafür, dass Hochleistungsmagnete für zahlreiche Industrien unverzichtbar werden.

Gleichzeitig versuchen westliche Staaten, ihre Abhängigkeit von China zu reduzieren und eigene Lieferketten aufzubauen. Davon könnten sowohl etablierte Produzenten wie Lynas als auch Entwickler neuer Lagerstätten profitieren.

Für Anleger verschiebt sich der Blick damit zunehmend von einzelnen Rohstoffen hin zur gesamten Wertschöpfungskette. Denn der eigentliche Milliardenmarkt entsteht nicht nur beim Abbau Seltener Erden - sondern bei den Permanentmagneten, ohne die viele Zukunftstechnologien schlicht nicht funktionieren würden.

Quellen

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21125857-forum-herrscht-alarmstimmung-absturz-almonty-industries-anleger-fuerchten-tiefere-kurse

https://lynasrareearths.com/investors-media/asx-announcements/

https://www.stgm.com.au/

https://www.fr.de/wirtschaft/brechen-chinas-monopol-mit-milliarden-projekten-seltene-erden-und-permanentmagnete-usa-und-europa-94402081.html

Lassen Sie sich in den Verteiler für St George Mining oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler St George Mining" oder "Nebenwerte".

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

Disclaimer/Risikohinweis St George Mining

Interessenkonflikte: Mit St George Mining existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der St George Mining. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von St George Mining können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von St George Mining einsehen: https://www.stgm.com.au/investor-centre/investor-welcome.



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung St George Mining vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Milliardenmarkt Permanentmagnete: Warum der Kampf um Seltene Erden gerade erst beginnt appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000LYC6,AU000000SGQ8