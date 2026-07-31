207 Meter ab der Oberfläche: Warum die jüngsten Bohrergebnisse von Araxá die wachsende Seltene-Erden- und Niob-Geschichte weiter stärken könnten

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Lange Bohrabschnitte können für Rohstoffprojekte von großer Bedeutung sein - insbesondere dann, wenn sie eine Mineralisierung über die Grenzen einer bestehenden Ressource hinaus nachweisen. Genau dieses Bild zeichnet die jüngste Bohrkampagne von St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) am Araxá-Projekt in Brasilien. Neue Analyseergebnisse bestätigen erneut breite Zonen mit Seltenen Erden und Niob ab der Oberfläche und sollen in die nächste Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung (MRE) einfließen.

Die jüngste Bohrkampagne lieferte mehrere bemerkenswerte Ergebnisse. Dazu gehören 207,0 Meter mit 2,60% Total Rare Earth Oxides (TREO) ab der Oberfläche - der bislang längste zusammenhängende mineralisierte Abschnitt des Projekts. Weitere herausragende Ergebnisse umfassen 135,1 Meter mit 4,86% TREO ab der Oberfläche, darunter 20,0 Meter mit 12,65% TREO, sowie 150,5 Meter mit 3,66% TREO und 150,2 Meter mit 3,49% TREO. Darüber hinaus wurden mächtige Niob-Abschnitte durchschnitten, was das Potenzial des Projekts als Dual-Commodity-Lagerstätte zusätzlich unterstreicht.

Nach Angaben des Unternehmens erweiterten sechs Bohrlöcher die Mineralisierung über die Grenzen des aktuellen Ressourcenmodells hinaus, während andere Bohrungen die Mineralisierung in größerer Tiefe bestätigten. Die Ergebnisse sollen Bestandteil der nächsten Ressourcenaktualisierung werden, die noch in diesem Quartal erwartet wird.

Aufbauend auf einer bereits bedeutenden Ressource

Die aktuellen Bohrergebnisse folgen auf eine umfangreiche Ressourcenaufwertung zu Beginn dieses Jahres. Die aktuelle JORC-konforme Mineralressourcenschätzung umfasst 70,91 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 4,06% TREO in den Kategorien "Measured", "Indicated" und "Inferred". Zusätzlich umfasst das Projekt 95,47 Millionen Tonnen mit Niob-Mineralisierung unter Anwendung des projektspezifischen Niob-Cut-off-Gehalts. Gegenüber der ersten Ressourcenschätzung aus dem Jahr 2025 bedeutete das Update vom März 2026 einen Anstieg der gesamten Ressourcentonnage um 74% sowie eine Steigerung der gemessenen und angezeigten Ressourcen um 218%. Eine weitere Aktualisierung der Ressource ist für das dritte Quartal 2026 vorgesehen.

Das Unternehmen sieht weiterhin erhebliches Erweiterungspotenzial. Die Mineralisierung ist in mehrere Richtungen offen, und zusätzliche Bohrungen wurden bislang noch nicht in das Ressourcenmodell aufgenommen.

Oberflächennahe Mineralisierung bleibt ein zentrales Merkmal

Neben den Erzgehalten rückt zunehmend auch die Geometrie der Lagerstätte in den Fokus. Nach Angaben von St George beginnt die Mineralisierung direkt an der Oberfläche, und die gesamte derzeit bekannte Ressource liegt innerhalb der oberen 120 Meter. Nach Einschätzung des Unternehmens könnten diese Eigenschaften einen zukünftigen Tagebau begünstigen.

Die Unternehmenspräsentation weist zudem darauf hin, dass sich die Mineralisierung in einer verwitterten Gesteinszone befindet, die als "Free-Digging"-Material eingestuft wird. Sollte sich dieser Ansatz in zukünftigen Entwicklungsstudien bestätigen, könnte dies den Bedarf an Sprengarbeiten und aufwendiger Zerkleinerung reduzieren.

Auch die jüngsten Bohrergebnisse unterstreichen diese Eigenschaften: Viele der stärksten Abschnitte beginnen direkt an der Oberfläche und erstrecken sich über mehr als 100 Meter.

Mehr als nur Exploration

Während die Bohrarbeiten fortgesetzt werden, treibt St George gleichzeitig mehrere Entwicklungsprogramme voran, die das Projekt über die reine Exploration hinausführen sollen.

Im Rahmen metallurgischer Testarbeiten im Jahr 2026 gelang es, aus repräsentativem Material des Araxá-Projekts separate hochgradige Niob- und Seltene-Erden-Konzentrate herzustellen. Nach Angaben des Unternehmens bestätigen die Ergebnisse das Potenzial einer gleichzeitigen Verarbeitung beider Rohstoffe. Parallel dazu werden historische Aufbereitungsverfahren weiter optimiert. Zudem hat St George ein technisches Team mit umfassender Erfahrung in der Verarbeitung von Niob und Seltenen Erden in Brasilien zusammengestellt.

Gleichzeitig schreiten die Entwicklungsstudien voran. Das internationale Ingenieurunternehmen Worley wurde als technischer Berater für die Machbarkeitsstudie beauftragt. Die Entwicklungsstrategie des Unternehmens umfasst weiteres Ressourcenwachstum, zusätzliche metallurgische Arbeiten, Pilotanlagenprogramme sowie wirtschaftliche Studien, die im Laufe des Jahres 2026 durchgeführt werden sollen.

Standort mit bestehender Infrastruktur

Die Unternehmenspräsentation hebt außerdem mehrere logistische Vorteile des Araxá-Projekts hervor. Das Projekt befindet sich im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais, einer etablierten Bergbauregion mit vorhandener Straßen-, Schienen- und Hafeninfrastruktur. Das Projektgebiet liegt rund sechs Kilometer von der Stadt Araxá entfernt und verfügt damit über Zugang zu einer erfahrenen Bergbau-Belegschaft sowie zu bestehenden Dienstleistungsunternehmen.

Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Absichtserklärung mit der Landesregierung unterzeichnet, die Genehmigungsprozesse unterstützen soll. Für qualifizierte Projekte könnten zudem steuerliche Anreize verfügbar sein.

Ausblick

Für Investoren dürfte sich der Blick zunächst auf die nächste Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung richten. Die jüngsten Bohrergebnisse haben weitere lange Mineralisierungsabschnitte sowohl innerhalb als auch außerhalb der bisherigen Ressourcengrenzen nachgewiesen. Sollten diese Daten in das neue Modell einfließen, könnten sie sich in einer weiteren Ausweitung der Ressource widerspiegeln.

Gleichzeitig treibt St George die technischen Arbeiten voran, die typischerweise den Übergang eines Projekts in die Entwicklungsphase begleiten. Dazu gehören metallurgische Untersuchungen, Ingenieurstudien, Genehmigungsverfahren sowie nachgelagerte Entwicklungsinitiativen.

Obwohl weitere Bohrungen und technische Studien erforderlich sein werden, um das vollständige Entwicklungspotenzial des Projekts zu bewerten, liefern die jüngsten Ergebnisse einen weiteren positiven Baustein für die bereits umfangreiche Seltene-Erden- und Niob-Ressource. Mit einer weiteren Ressourcenaktualisierung noch in diesem Quartal und fortschreitenden Entwicklungsarbeiten bleibt Araxá ein Projekt, das Investoren weiterhin aufmerksam beobachten dürften.

Quellen

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-st-george-mining-limited-bisher-spektakulaerste-bohrergebnisse-in-arax-bestaetigen-weitere-hochgradige-seltene-erden-und-niob-von-der-oberflaeche-aus/5225097

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St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

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Enthaltene Werte: AU000000SGQ8