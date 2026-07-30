Kampfjets, Batterien und Stahl: Warum Investoren plötzlich Niob entdecken

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Jahrelang konzentrierten sich Anleger, die in kritische Rohstoffe investieren wollten, vor allem auf Lithium, Kupfer und zuletzt auf Seltene Erden. Doch ein weiterer Rohstoff rückt zunehmend in den Fokus der Weltwirtschaft. Niob wird in Kampfjets, hochfestem Stahl, Komponenten für die Luft- und Raumfahrt sowie Batterien der nächsten Generation eingesetzt und gewinnt sowohl bei Regierungen als auch bei Bergbauinvestoren zunehmend an Bedeutung.

Im Gegensatz zu Seltenen Erden ist der Niobmarkt vergleichsweise klein und stark konzentriert. Laut der aktuellen Unternehmenspräsentation von St George Mining stammt rund 80% der weltweiten Produktion von einem einzigen Unternehmen in Brasilien. Zwei weitere Produzenten decken den Großteil des verbleibenden Angebots ab.

Diese hohe Marktkonzentration hat dazu beigetragen, dass Niob von den starken Preisschwankungen verschont geblieben ist, die viele andere Rohstoffe in den vergangenen Jahren geprägt haben. Doch mit steigender Nachfrage und den Bemühungen westlicher Staaten, ihre Lieferketten für kritische Rohstoffe zu diversifizieren, stellt sich zunehmend die Frage, ob neue Produzenten auf den Markt kommen könnten.

Ein Unternehmen, das von diesem Trend profitieren möchte, ist St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8), das das Seltene-Erden- und Niob-Projekt Araxá in Brasilien entwickelt.

Das Metall hinter der modernen Industrie

Obwohl Niob deutlich weniger Aufmerksamkeit erhält als Lithium oder Seltene Erden, sind seine Einsatzmöglichkeiten bemerkenswert vielfältig.

Rund 88% der Nachfrage entfallen auf Ferroniob - eine Legierung, die zur Herstellung besonders fester und gleichzeitig leichter Stähle verwendet wird. Diese kommen unter anderem in Pipelines, Brücken, Automobilen und militärischer Ausrüstung zum Einsatz, wo hohe Festigkeit bei geringem Gewicht zunehmend gefragt ist. Der verbleibende Markt besteht überwiegend aus Nioboxid, das in der Luft- und Raumfahrt, in der Elektronik sowie in modernen Batterietechnologien verwendet wird.

Da Regierungen weltweit Milliarden in Verteidigung und Infrastruktur investieren, wachsen auch diese Absatzmärkte kontinuierlich. Moderne Waffensysteme sind auf leistungsfähige Werkstoffe angewiesen, während Batterieentwickler Niobverbindungen als Möglichkeit untersuchen, Ladezeiten zu verkürzen und die Lebensdauer von Batterien zu erhöhen.

Die strategische Bedeutung des Metalls bleibt nicht unbemerkt. Laut der Unternehmenspräsentation von St George gilt Niob gemessen an den potenziellen wirtschaftlichen Auswirkungen von Lieferunterbrechungen als zweitwichtigster kritischer Rohstoff. Zudem verweist das Unternehmen auf zunehmende Bestrebungen in den USA, unabhängige und geopolitisch sicherere Lieferketten für Niob aufzubauen.

Ein Markt, der von einem Produzenten dominiert wird

Während bei Seltenen Erden China die Lieferkette dominiert, konzentriert sich die Niobproduktion an anderer Stelle.

Der brasilianische Konzern CBMM kontrolliert rund 80% des weltweiten Angebots. Das kanadische Niobec-Bergwerk sowie die brasilianische Mine von CMOC decken den Großteil der restlichen Produktion ab.

Diese ungewöhnliche Marktstruktur veranlasste einige Branchenbeobachter dazu, den Niobmarkt als einen der exklusivsten Bereiche des Bergbausektors zu bezeichnen. Christopher Ecclestone, Principal bei Hallgarten + Company, argumentierte kürzlich, dass sich der Markt über Jahrzehnte hinweg als "geordnetes Marktumfeld" entwickelt habe und dadurch die für Rohstoffe wie Lithium oder Vanadium typischen Boom-und-Bust-Zyklen weitgehend vermieden wurden.

Von besonderem Interesse ist dabei die Lage des Araxá-Projekts von St George. Es grenzt unmittelbar an die Hauptmine von CBMM im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais - einer der bedeutendsten Niobregionen der Welt. Die benachbarte Mine produziert seit mehr als 50 Jahren und gilt als klarer Beleg für das geologische Potenzial sowie die vorhandene Infrastruktur der Region.

Die Wette von St George auf Araxá

Während sich viele Investoren bislang vor allem auf die Seltene-Erden-Komponente des Projekts konzentriert haben, gewinnt Niob innerhalb der Investmentstory zunehmend an Bedeutung.

Die jüngste Ressourcenschätzung von St George umfasst 70,91 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 4,06% Gesamtgehalt an Seltenen-Erden-Oxiden (TREO). Darüber hinaus hat das Unternehmen 95,47 Millionen Tonnen niobhaltiges Material identifiziert, was die Größe des gesamten Mineralisierungssystems unterstreicht.

Auch die Geologie spricht für das Projekt. Nach Angaben des Unternehmens beginnt die Mineralisierung direkt an der Oberfläche und eignet sich für einen Tagebaubetrieb. Die gesamte Ressource befindet sich innerhalb der oberen 120 Meter. Das Management weist darauf hin, dass das verwitterte Gesteinsprofil nur geringe Sprengarbeiten und einen begrenzten Zerkleinerungsaufwand erfordert, was die spätere Entwicklung vereinfachen könnte.

Ebenso wichtig dürfte der Standort sein. Araxá befindet sich im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais, einer der bedeutendsten Bergbauregionen des Landes, mit guter Anbindung an Straßen, Schienenverkehr und erneuerbare Energiequellen. Darüber hinaus hat St George Vereinbarungen mit der Landesregierung geschlossen, die Genehmigungsverfahren beschleunigen und steuerliche Anreize schaffen sollen.

Für die Projektentwicklung hat das Unternehmen zudem ein erfahrenes lokales Team aufgebaut, darunter mehrere Führungskräfte und Berater mit jahrzehntelanger Erfahrung im Niobbergbau und in der Verarbeitung - ein Großteil davon bei CBMM.

Mehr als nur eine Seltene-Erden-Geschichte

St George befindet sich weiterhin in einer frühen Entwicklungsphase, sodass die üblichen Risiken im Zusammenhang mit Genehmigungen, Finanzierung und Rohstoffmärkten bestehen bleiben.

Dennoch verdeutlicht die Positionierung des Unternehmens einen breiteren Wandel im Sektor der kritischen Rohstoffe. Zwar dominieren Seltene Erden aufgrund der geopolitischen Spannungen zwischen China und dem Westen weiterhin die Schlagzeilen. Gleichzeitig richten Investoren ihren Blick zunehmend auch auf weniger beachtete Rohstoffe.

Niob dürfte zwar kaum denselben Hype auslösen wie Lithium oder Künstliche Intelligenz. Seine Bedeutung für die Stahlindustrie, moderne Verteidigungstechnologien sowie zukünftige Batteriekonzepte macht die Nachfrage jedoch eng mit einigen der wichtigsten Industrien der Welt verbunden.

Für Investoren, die nach der nächsten Wachstumsstory im Bereich kritischer Rohstoffe suchen, könnte diese Kombination künftig immer schwieriger zu übersehen sein.

Quellen

https://investornews.com/market-opinion/niobium-cutting-through-the-misinformation/

https://www.stgm.com.au/

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St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

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Enthaltene Werte: AU000000SGQ8