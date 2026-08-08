Saga bei 0,53 CAD: Bewertet der Markt noch immer nur die Hälfte der Story?

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Im Junior-Mining-Sektor gibt es Momente, in denen die wichtigste Zahl nicht das Ergebnis einer Bohrung ist. Nicht der Gehalt. Nicht einmal der Aktienkurs.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Saga Metals Corp. (TSXV: SAGA) (FSE: 20H) (WKN: A40J74) veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leser,

Die Lücke zwischen dem, was aus einem Unternehmen geworden ist, und dem, was der Markt ihm noch immer an Wert zugesteht.

Genau an diesem Punkt könnte sich Saga Metals Corp. (WKN: A40J74 | Symbol: SAGA) derzeit befinden.

Saga schloss zuletzt bei 0,53 CAD je Aktie, nachdem der Kurs in den vergangenen Handelstagen deutlich zugelegt hatte.

Doch erst vor weniger als zwei Wochen, am 27. Juli 2026, veröffentlichte AlphaBridge eine aktualisierte Analyse des Unternehmens, bestätigte sein Rating "Outperform, Speculative Risk" und erhöhte sein 12-Monats-Kursziel von 0,75 CAD auf 0,85 CAD je Aktie.

Ausgehend von 0,53 CAD entspricht dieses Kursziel einem potenziellen Aufwärtspotenzial von rund 60%.

Interessant.

Doch das ist nicht einmal der spannendste Teil des Berichts.

In der Analyse von AlphaBridge findet sich ein Satz, der die Bewertung von Saga möglicherweise in einem völlig neuen Licht erscheinen lässt:

Die Bewertung basiert weiterhin in erster Linie auf Radar, da dieses Projekt bereits deutlich weiter fortgeschritten ist.

Und genau daraus ergibt sich eine wesentlich größere Frage:

Was passiert, wenn der Markt beginnt, Wolverine einen substanziellen Wert beizumessen?

Was bekommen Anleger heute für 0,53 CAD?

Beginnen wir mit dem, was Investoren bereits kennen.

Das Radar Titanium-Vanadium-Iron Project hat in den vergangenen Monaten eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen.

AlphaBridge weist darauf hin, dass die Bohrleistung in der Trapper Zone von lediglich 5.485 Metern im März auf 18.641 Meter in 78 Bohrlöchern bis Ende Juli gestiegen ist.

Mittlerweile sind zwei Bohrgeräte gleichzeitig im Einsatz.

In den bislang abgeschlossenen Bohrungen wurde durchgehend Mineralisierung angetroffen.

Und was ursprünglich als bedeutender mineralisierter Trend begann, hat sich mittlerweile zu einem wesentlich größeren 29,0 km² umfassenden Oxidkorridor entwickelt, der Trapper, Hawkeye und die neu identifizierte Falcon Zone einschließt.

Das Unternehmen strebt die Fertigstellung seiner ersten NI-43-101-konformen Mineralressourcenschätzung für Radar im vierten Quartal 2026 an.

Das ist nicht mehr dieselbe Radar-Story, die Anleger noch vor sechs Monaten bewertet haben.

Die Größenordnung hat sich verändert.

Die Bohrdichte hat sich verändert.

Das geologische Vertrauen hat sich verändert.

Und nun könnte sich auch der Bewertungsrahmen verändern.

244 Meter verändern die Diskussion

Betrachten wir eines der jüngsten Beispiele.

Bohrloch R-0061 durchschnitt außergewöhnliche 244,4 Meter semi-massive Oxidmineralisierung, was einer geschätzten wahren Mächtigkeit von rund 204,7 Metern entspricht.

Im gesamten Programm hebt AlphaBridge häufig gemeldete Abschnitte mit ungefähr 45-58% Fe2O3, 6-8% TiO2 und 0,37-0,44% V2O5 hervor.

Einzelne Ergebnisse erreichten sogar bis zu:

72,33% Fe2O3

13,3% TiO2

und

0,66% V2O5.

Besonders wichtig ist die Interpretation von AlphaBridge: Die Mächtigkeiten deuten zunehmend auf ein großvolumiges mineralisiertes System hin und nicht auf schmale Adern oder isolierte Linsen.

Dieser Unterschied ist enorm wichtig.

Doch Radar ist nicht der Grund, warum die Bewertungsdiskussion plötzlich so spannend geworden ist.

Denn die 0,85 CAD basieren hauptsächlich auf Radar

Das sollte man sich noch einmal vor Augen führen.

Das Kursziel von AlphaBridge von 0,85 CAD basiert in erster Linie auf Radar.

Wolverine wird als zusätzliche mittelfristige Optionalität betrachtet, da sich das Projekt noch in einem früheren Entwicklungsstadium befindet.

Analytisch ist dieser Ansatz absolut nachvollziehbar.

Ein Projekt in einem frühen Stadium kann nicht auf dieselbe Weise bewertet werden wie ein Projekt, das kurz vor seiner ersten Ressourcenschätzung steht.

Doch Märkte bleiben nicht stehen.

Und Wolverine ebenso wenig.

Seit der Übernahme des Projekts arbeitet Saga mit hoher Geschwindigkeit daran, aus dieser Optionalität etwas Messbares zu machen.

Wolverine steht kurz vor seiner eigenen Preisfindungsphase

Saga Metals Corp. (WKN: A40J74 | Symbol: SAGA) besitzt mittlerweile 100% des Wolverine Heavy Rare Earth Element Project in Labrador.

Und das Projekt verfügt bereits über etwas, das vielen frühen REE-Projekten fehlt:

Bohrergebnisse.

Frühere RC-Bohrungen bestätigten eine breite, oberflächennahe Seltene-Erden-Mineralisierung über eine Fläche von 1,7 km × 1,2 km.

Zu den Ergebnissen gehören:

48,8 m mit 0,77% TREO, einschließlich 18,3 m mit 1,06% TREO

38,1 m mit 0,71% TREO ab Oberfläche, einschließlich 4,6 m mit 1,53% TREO

51,8 m mit 0,52% TREO ab Oberfläche, einschließlich 33,5 m mit 0,67% TREO

Einzelne Spitzenwerte erreichten 2,03% TREO.

Doch die strategisch vielleicht wichtigste Zahl lautet:

24-28% HREO

Rund 24 bis 28% des gesamten Seltene-Erden-Oxid-Gehalts entfallen auf schwere Seltene-Erden-Oxide.

Damit positioniert sich Wolverine direkt in einem der geopolitisch sensibelsten Bereiche des gesamten Marktes für kritische Rohstoffe.

Und 90% der aussichtsreichen Einheit sind noch ungetestet

Genau hier wird die Bewertungspsychologie besonders interessant.

Bei Wolverine treten mineralisierte Tuffe auf einer Fläche von rund 26 km² an der Oberfläche zutage.

Bislang wurden jedoch weniger als 10% der aussichtsreichen Einheit erbohrt.

Die Mineralisierung bleibt offen.

Sieben zusätzliche REE-führende peralkalische Pegmatite wurden bereits identifiziert.

Und 39 Gesteinsproben aus diesen Zielgebieten lieferten Werte von bis zu 21,6% TREO.

Nun bereitet Saga (WKN: A40J74 | Symbol: SAGA) die wesentlich intensivere Untersuchung dieses Systems vor.

Ein 4.000 bis 5.000 Meter umfassendes Diamantbohrprogramm bei Wolverine soll die geologischen, mineralogischen, strukturellen, Dichte- und metallurgischen Daten liefern, die erforderlich sind, um das Projekt in Richtung seiner ersten Ressourcenschätzung voranzubringen.

Damit beginnt etwas, das Anleger besonders schätzen:

ein Prozess der Wertfindung.

Ein Unternehmen. Zwei erste Ressourcenschätzungen.

Dies könnte einer der bislang am stärksten unterschätzten Aspekte der gesamten Saga-Story sein.

AlphaBridge identifiziert zwei bedeutende bevorstehende Katalysatoren:

Radar MRE.

Wolverine MRE.

Das Management arbeitet bei beiden Projekten auf erste Ressourcenschätzungen hin. Damit entstehen zwei unabhängige Möglichkeiten für den Markt, erstmals konkret zu quantifizieren, was Saga tatsächlich besitzt.

Das verändert das Risikoprofil.

Anstatt dass eine einzige Explorationsthese von einem einzigen großen binären Katalysator abhängt, baut Saga (WKN: A40J74 | Symbol: SAGA) eine gestaffelte Pipeline auf.

Radar bietet Engagement in Titan, Vanadium und Eisen.

Wolverine bietet Engagement in schweren Seltenen Erden.

Andere Geologie.

Andere Rohstoffe.

Andere potenzielle strategische Abnehmer.

Aber dasselbe übergeordnete Makrothema:

Der Westen braucht sichere Lieferketten für kritische Rohstoffe.

Saga hat das Kapital bereits aufgenommen

Eine weitere Zahl sollten Anleger nicht übersehen:

23,5 Millionen CAD.

AlphaBridge schätzt, dass Saga Metals Corp. (WKN: A40J74 | Symbol: SAGA) innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate rund 23,5 Millionen CAD durch Eigenkapitalfinanzierungen, die Ausübung von Warrants und staatliche Fördermittel aufgenommen hat.

Darin enthalten ist eine im Mai 2026 abgeschlossene Flow-Through-Finanzierung über 10,2 Millionen CAD zu 0,65 CAD je Einheit.

AlphaBridge bezifferte den Kassenbestand per 27. Juli auf rund 7 Millionen CAD.

Damit ergibt sich für Anleger heute eine interessante Zahlenreihe:

Aktueller Aktienkurs: 0,53 CAD

Mai-Finanzierung: 0,65 CAD

AlphaBridge-Kursziel: 0,85 CAD

52-Wochen-Hoch: 0,98 CAD

Die Aktie hat begonnen, sich zu bewegen.

Doch trotz der jüngsten Stärke notiert sie weiterhin unter dem Preis, zu dem Investoren an der 10,2-Millionen-CAD-Finanzierung im Mai teilgenommen haben.

Und sie liegt weiterhin deutlich unter dem AlphaBridge-Kursziel sowie ihrem früheren Hoch.

Die Verwässerung hat etwas geschaffen

Junior-Mining-Investoren sollten Verwässerung niemals ignorieren.

Die vollständig verwässerte Aktienzahl von Saga ist deutlich gestiegen, da das Unternehmen seine aggressive Exploration finanziert hat.

AlphaBridge schätzt die vollständig verwässerte Aktienzahl auf rund 128,9 Millionen Aktien - ungefähr doppelt so viele wie zu Beginn der Analysten-Coverage.

Doch der Analyst macht eine wichtige Unterscheidung.

Das aufgenommene Kapital hat konkrete Fortschritte finanziert.

Die Bohrungen bei Radar wurden massiv ausgeweitet.

Ein zweites Bohrgerät wurde hinzugefügt.

Der Oxidkorridor wurde erweitert.

Wolverine wurde übernommen.

Und nun bewegen sich zwei Projekte in Richtung ihrer ersten Ressourcenschätzungen.

Im Junior-Mining-Sektor zerstört Verwässerung ohne Fortschritt Wert.

Verwässerung, die erheblich mehr Projektwert schafft, kann dagegen eine völlig andere Rechnung darstellen.

Die kommenden Ressourcenschätzungen werden Anlegern erste Antworten darauf geben, welche dieser beiden Entwicklungen Saga erreicht hat.

Jetzt kommt der Milliarden-Dollar-Benchmark zurück ins Spiel

In Teil 4 haben wir Critical Metals Corp. (NASDAQ: CRML) und dessen Tanbreez Heavy Rare Earth Project betrachtet.

Der Grund dafür war nicht, Wolverine und Tanbreez gleichzusetzen.

Das sind sie nicht.

Tanbreez befindet sich in einem wesentlich fortgeschritteneren Entwicklungsstadium.

Der Vergleich ist aus einem anderen Grund relevant:

Er zeigt, welche Bewertungen die Kapitalmärkte strategisch bedeutenden westlichen Heavy-Rare-Earth-Projekten langfristig zugestehen können.

Tanbreez weist einen HREE-Anteil von ungefähr 27% auf.

Die bisherigen Arbeiten bei Wolverine deuten auf etwa 24-28% HREO hin.

Noch einmal: Die Entwicklungsstadien unterscheiden sich erheblich.

Doch Wolverine tritt nun in jene Phase ein, in der Anleger herausfinden werden, ob sich ein früher geologischer Vergleich irgendwann zu einem echten Ressourcenvergleich entwickeln kann.

Genau deshalb sind die kommenden Monate so entscheidend.

Beginnt der Markt bereits, es zu erkennen?

Die jüngste Stärke der Saga-Aktie könnte ein erstes Anzeichen dafür sein, dass sich die Wahrnehmung der Investoren verändert.

Doch die Kursbewegung allein ist nicht die Investmentthese.

Entscheidend ist, was darunter geschieht.

Bei Radar drehen zwei Bohrgeräte.

Die erste Ressourcenschätzung rückt näher.

Bei Wolverine beginnt die nächste Bohrphase.

Eine zweite erste Ressourcenschätzung wird angestrebt.

Schwere Seltene Erden haben sich zu einem der strategisch wichtigsten Rohstoffthemen weltweit entwickelt.

Und ein unabhängiger Analyst hat ein Kursziel von 0,85 CAD festgelegt, das hauptsächlich auf dem weiter fortgeschrittenen Radar-Projekt basiert.

Beim heutigen Kurs von 0,53 CAD ergibt sich daraus für Anleger eine faszinierende Frage.

Vielleicht ist das Interessanteste an Saga Metals heute gar nicht, dass AlphaBridge bis zu seinem Kursziel von 0,85 CAD ein potenzielles Aufwärtspotenzial von rund 60% sieht.

Sondern warum.

Die Bewertung des Analysten basiert weiterhin hauptsächlich auf Radar.

Gleichzeitig hat Saga Metals Corp. (WKN: A40J74 | Symbol: SAGA) ein zweites strategisches Projekt hinzugefügt, das auf eine der angebotsseitig am stärksten konzentrierten und geopolitisch bedeutendsten Rohstoffgruppen der Welt abzielt.

Wolverine befindet sich noch in einem frühen Stadium.

Eine erste Ressourcenschätzung liegt noch nicht vor.

Es bestehen weiterhin erhebliche geologische, metallurgische und entwicklungsbezogene Risiken.

Doch genau hier wird Bewertungspsychologie interessant.

Denn wenn die bevorstehenden Bohrungen beginnen, Wolverine von Optionalität in eine definierte TREO- und HREO-Ressource zu verwandeln, könnte der Markt irgendwann vor einer völlig anderen Frage stehen.

Nicht:

Kann Saga 0,85 CAD erreichen?

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