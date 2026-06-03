Das erste Bohrloch hat Pitchblende getroffen - und diese Athabasca-Basin-Story könnte gerade erst anfangen

Anzeige / Werbung

Das allererste Bohrloch des Murphy-Lake-Bohrprogramms 2026 hat sichtbare Pitchblende durchschnitten - begleitet von anomaler Radioaktivität sowie dem vollständigen hydrothermalen Alterationspaket.

Dieser Artikel wird im Auftrag von UraniumX Discovery Corp. (WKN: A41L7T | Symbol: Q7S) veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leser,

wer den Uransektor schon länger verfolgt, weiß, dass sich große Entdeckungen selten auf einen Schlag ankündigen.

Der Markt liebt die Schlagzeilen.

10% Uran.

20% Uran.

Die Monster-Bohrlöcher, die Aktienkurse explodieren lassen.

Doch erfahrene Athabasca-Investoren wissen etwas Wichtiges:

Bevor die spektakulären Gehalte kommen, kommen die geologischen Hinweise.

Bevor die große Entdeckung kommt, muss zuerst bewiesen werden, dass überhaupt ein uranführendes System vorhanden ist.

Und genau deshalb könnte UraniumX Discovery Corp. (WKN: A41L7T | Symbol: Q7S) gerade eine der wichtigsten Meldungen seiner Unternehmensgeschichte veröffentlicht haben.



Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen

Das allererste Bohrloch des Murphy-Lake-Bohrprogramms 2026 hat sichtbare Pitchblende durchschnitten - begleitet von anomaler Radioaktivität sowie dem vollständigen hydrothermalen Alterationspaket, das mit den großen unconformity-hosted Uranlagerstätten im östlichen Athabasca Basin in Verbindung gebracht wird.

Lassen Sie das einen Moment wirken.

Das war nicht Bohrloch Nummer 25.

Das war nicht das Ergebnis einer jahrelangen Bohrkampagne.

Das war das erste Bohrloch der Saison.

Und für Investoren, die Athabasca-Exploration verstehen, ist das von erheblicher Bedeutung.



Warum das Athabasca Basin die Aufmerksamkeit der Welt auf sich zieht

Es gibt einen Grund, warum das Athabasca Basin mehr Aufmerksamkeit erhält als nahezu jedes andere Uranrevier der Welt.

Hier wurden einige der reichsten Uranlagerstätten der Erde entdeckt.

Hier entstehen Milliarden-Dollar-Urangeschichten.

Und hier kann ein einziges erfolgreiches Bohrloch die Zukunft eines Unternehmens komplett verändern.

Man muss sich nur IsoEnergy ansehen.

Vor der Hurricane-Entdeckung war IsoEnergy lediglich ein kleiner Uranexplorer in Saskatchewan.

Dann traf der Bohrer.

Heute besitzt IsoEnergy eine Marktkapitalisierung von mehr als einer Milliarde Dollar und kontrolliert die höchstgradige angezeigte Uranressource der Welt.

Das ist die Macht einer Entdeckung im Athabasca Basin.

Und genau deshalb achten Investoren so genau darauf, wenn ein Unternehmen beginnt, die geologischen Merkmale eines bedeutenden Uransystems nachzuweisen.



Der Markt übersieht möglicherweise den wichtigsten Teil

Viele Anleger werden sich zunächst auf die Radioaktivitätswerte konzentrieren.

Das erste Bohrloch ML26-015 lieferte sichtbare Pitchblende sowie anomale Radioaktivität von bis zu 460 cps und Downhole-Gammawerte von über 500 cps auf einem 4,3 Meter langen Abschnitt oberhalb der Unconformity.

Das sind zweifellos ermutigende Werte.

Doch die eigentliche Geschichte könnte das Alterationspaket sein.

Laut UraniumX tritt die Pitchblende gemeinsam auf mit:

intensiver Bleichung

Tonalteration

starker Chloritalteration

Sulfiden

graphitischen Strukturen

Mit anderen Worten:

Das Unternehmen scheint das vollständige Alterationspaket durchschnitten zu haben, das typischerweise mit unconformity-hosted Uranlagerstätten im östlichen Athabasca Basin verbunden ist.

Und das ist enorm wichtig.

Denn große Uranlagerstätten entstehen nicht zufällig.

Sie entstehen innerhalb fruchtbarer hydrothermaler Systeme.

Die richtige Alteration zu finden, kann oft genauso wichtig sein wie das Uran selbst.

Bei vielen Athabasca-Entdeckungen reicht der Alterationshof deutlich weiter als die hochgradige Mineralisierung.

Die Alteration zeigt den Geologen, dass das System funktioniert hat.

Das Uran zeigt ihnen, dass sie näher kommen.

Und UraniumX scheint nun beides gefunden zu haben.



Vergessen wir nicht, WO das passiert

Die Lage ist nahezu unmöglich zu ignorieren.

Murphy Lake befindet sich in einem der aktivsten Uranexplorationskorridore des gesamten Athabasca Basins.

Das Projekt liegt:

rund 5 km von IsoEnergys Hurricane-Lagerstätte entfernt

rund 4 km von Camecos La Rocque Uranium Zone entfernt

rund 4 km vom Murphy Lake North Projekt und Cyclone-Trend von Cosa Resources entfernt

Das ist absolute Premium-Nachbarschaft.

Und Nähe spielt im Athabasca Basin eine entscheidende Rolle.

Warum?

Weil große Lagerstätten häufig entlang derselben strukturellen Korridore auftreten.

Die richtigen Leiter.

Die richtigen Verwerfungen.

Die richtigen Alterationssysteme.

Die richtige geologische Architektur.

Deshalb werden Investoren hellhörig, wenn Uranmineralisierung innerhalb eines bereits erfolgreichen Entdeckungsdistrikts nachgewiesen wird.

Der Markt versteht, dass große Uransysteme selten isoliert auftreten.



Die MLEM-Untersuchung zahlt sich möglicherweise bereits aus

Erst vor wenigen Wochen meldete UraniumX, dass die vom Unternehmen finanzierte MLEM-Untersuchung die aussichtsreichen Leitersysteme um weitere 1,45 Kilometer erweitert hat.

Damals betrachteten viele Investoren diese Meldung lediglich als technischen Fortschrittsbericht.

Heute erscheint sie deutlich wichtiger.

Das Unternehmen nutzte diese geophysikalischen Daten, um die Bohrziele vor dem Programm 2026 präziser festzulegen.

Jetzt hat das erste Bohrloch bereits Pitchblende, anomale Radioaktivität und ein hochinteressantes Alterationspaket geliefert.

Genau dafür werden geophysikalische Untersuchungen durchgeführt.

Nicht um Schlagzeilen zu produzieren.

Sondern um bessere Bohrziele zu definieren.

Und bislang scheint diese Strategie aufzugehen.



Diese Story steht erst am Anfang

Der vielleicht am meisten unterschätzte Teil der heutigen Meldung ist, dass das Unternehmen noch lange nicht fertig ist.

Eigentlich hat es gerade erst begonnen.

Das erste Zielgebiet wurde getestet.

Die Bohrungen verlagern sich nun in Zielgebiet Nummer 2.

Und noch wichtiger:

Fünf priorisierte Zielgebiete warten entlang des mehrere Kilometer langen Korridors weiterhin auf ihre erste Bohrung.

Das bedeutet, dass Anleger hier keine Ein-Loch-Story vor sich haben.

Sie betrachten eine aktive Explorationskampagne mit mehreren Chancen, die bisherigen Ergebnisse weiter zu verbessern.

Jedes neue Bohrloch kann das geologische Modell verfeinern.

Jedes neue Bohrloch kann näher an das Zentrum des mineralisierten Systems führen.

Und jedes neue Bohrloch kann neue Nachrichten und neue Aufmerksamkeit erzeugen.

Im Uransektor ist das entscheidend.

Momentum entsteht häufig durch Katalysatoren.

Und UraniumX scheint davon reichlich zu besitzen.



Finanziell bereit, weiterzubohren

Ein weiterer großer Vorteil ist die Bilanz.

Im Gegensatz zu vielen Junior-Explorern, die ständig Kapital aufnehmen müssen, startete UraniumX mit einer starken finanziellen Basis in das Jahr 2026.

Das Unternehmen verfügte zuletzt über mehr als 5 Millionen Dollar an Barmitteln sowie nahezu 6 Millionen Dollar Working Capital. Zusammen mit den bestehenden Flow-Through-Verpflichtungen ist das aktuelle Explorationsprogramm vollständig finanziert.

Dadurch kann sich das Management auf die Bohrungen konzentrieren - und nicht auf Finanzierungsrunden.

Für Investoren reduziert das einen der größten Risikofaktoren im Junior-Explorationssektor erheblich.



Die Milliarden-Dollar-Frage

Die wichtigste Frage lautet heute nicht, ob UraniumX Uran gefunden hat.

Das Unternehmen hat eindeutig Uran gefunden.

Die wichtigste Frage lautet:

Wie groß ist das System?

Genau das soll das weitere Bohrprogramm beantworten.

Die sichtbare Pitchblende.

Die anomale Radioaktivität.

Die hydrothermale Alteration.

Die graphitischen Strukturen.

Die Lage in einem der heißesten Uranexplorationskorridore des Athabasca Basins.

All diese Faktoren deuten auf ein fruchtbares Uransystem hin.

Nun wird der Markt genau beobachten, ob die nächsten Bohrlöcher näher an das Zentrum dieses Systems heranführen.

Denn falls dies gelingt, könnte diese Story deutlich mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Vor allem in einem Uranmarkt, der permanent nach der nächsten großen Athabasca-Entdeckung sucht.

Eines steht bereits heute fest:

Das erste Bohrloch hat genau das geliefert, was Uraninvestoren sehen wollten.

Pitchblende.

Radioaktivität.

Und alle geologischen Zutaten, die man in einem bedeutenden Uransystem sehen möchte.

Mit mehreren priorisierten Zielgebieten, die noch getestet werden müssen, und laufenden Bohrungen entlang des Murphy-Lake-Korridors hat UraniumX dem Markt gerade einen sehr guten Grund geliefert, genau hinzuschauen.



Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen



ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu

Enthaltene Werte: CA2483561072,CA65340P1062,CA2926717083,CA46500E8678,CA91702X1078