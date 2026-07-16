Blast Resources identifiziert neun Kilometer langen Strukturkorridor auf Uranprojekt in Saskatchewan

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Geologische Struktur auf dem Wales-Lake-Projekt könnte die zukünftige Uranexploration in einer der produktivsten Bergbauregionen Kanadas maßgeblich unterstützen.

Blast Resources (ISIN: CA09345L1085) hat auf seinem Wales-Lake-Uranprojekt im Norden Saskatchewans einen bedeutenden Strukturkorridor identifiziert. Nach Einschätzung des Explorationsunternehmens könnte diese Entdeckung die künftigen Explorationsarbeiten auf dem Vorzeigeprojekt am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens gezielt voranbringen.

Das in Vancouver ansässige Unternehmen teilte mit, dass die Auswertung aeromagnetischer Daten sowie historischer Explorationsunterlagen einen Korridor aus Verwerfungen und Scherzonen mit einer Länge von rund neun Kilometern auf seinen Konzessionsgebieten abgegrenzt habe. Die Struktur verläuft von Nordwesten nach Südosten und gilt als besonders interessant, da vergleichbare geologische Systeme in der Athabasca-Region häufig mit hochgradigen Uranvorkommen in Verbindung stehen.

Aktien von Explorationsunternehmen im Athabasca-Becken reagieren regelmäßig auf neue geologische Entdeckungen, da sich dort einige der weltweit reichsten Uranlagerstätten befinden und die Region weiterhin im Fokus von Investoren steht, die vom Wachstum der Kernenergie profitieren möchten.

Die neu definierte Zielzone von Blast umfasst nach Einschätzung des Unternehmens mehrere parallele Strukturen innerhalb des darunterliegenden kristallinen Grundgebirges. Auf Basis geophysikalischer Untersuchungen könnte der Korridor eine Breite von bis zu drei Kilometern erreichen.

Die Interpretation stützt sich auf Daten einer aeromagnetischen Vermessung aus dem Jahr 2024 sowie auf öffentlich zugängliche Informationen früherer Explorationsprogramme in der Umgebung. Magnetische Untersuchungen werden in der Rohstoffexploration häufig eingesetzt, um Veränderungen in der Gesteinszusammensetzung und geologischen Strukturen unter der Oberfläche zu identifizieren und potenziell aussichtsreiche Zielgebiete einzugrenzen.

Strukturkorridore sind insbesondere für die Uranexploration von großem Interesse, da sie als Transportwege für mineralhaltige Fluide dienen können. Im Athabasca-Becken stehen größere Verwerfungssysteme und deformierte Gesteinszonen in engem Zusammenhang mit sogenannten diskordanzgebundenen Uranlagerstätten, die an der Grenze zwischen altem kristallinem Grundgebirge und jüngeren Sedimentgesteinen entstehen.

Nach Angaben von Blast konzentriert sich die Exploration in Wales Lake auf leitfähige Zonen im Grundgebirge, die als Fallen für uranhaltige Fluide fungiert haben könnten. Solche geologischen Gegebenheiten gelten als besonders günstig für die Bildung von Uranlagerstätten, vor allem dort, wo komplexe Strukturen geeignete Wege und Ablagerungsräume schaffen.

Unternehmenschef Casey Forward bezeichnete die Identifizierung des Strukturkorridors als wichtigen Schritt für das Verständnis des Projekts und seines Explorationspotenzials. Die Entdeckung liefere ein deutlich besseres geologisches Fundament, während Blast die Liegenschaft weiter evaluiere und zukünftige Arbeitsprogramme plane.

Das Wales-Lake-Projekt besteht aus drei Claim-Gruppen am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens - einer Region, die angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach Uran zunehmend an Bedeutung gewinnt. Das Interesse an der Branche wird zusätzlich durch politische Initiativen zur Ausweitung der Kernenergie gestützt, da viele Länder auf kohlenstoffarme Energiequellen und eine höhere Versorgungssicherheit setzen.

Obwohl sich Blast noch in einem frühen Explorationsstadium befindet, liegt Wales Lake innerhalb des größeren Patterson-Lake-Korridors, einem der aussichtsreichsten Uranbezirke des Athabasca-Beckens. Dort befinden sich mehrere bedeutende Entdeckungen, darunter die Triple-R-Lagerstätte von Fission Uranium (ISIN: CA33812R1XXX) sowie das Arrow-Projekt von NexGen Energy (ISIN: CA65340P1062), die maßgeblich dazu beigetragen haben, die Region als weltweit bedeutendes Uranrevier zu etablieren.

Insbesondere die Arrow-Lagerstätte gilt als eine der größten unerschlossenen Uranressourcen der Welt und hat das Interesse der Investoren an umliegenden Explorationsprojekten weiter verstärkt. Geologische Ähnlichkeiten zwischen benachbarten Projekten können die Attraktivität früher Explorationsprojekte erhöhen, stellen jedoch keineswegs eine Garantie für spätere Entdeckungen dar.

Ein weiterer Vorteil für Blast ist die vorhandene Infrastruktur. Das Wales-Lake-Projekt liegt in unmittelbarer Nähe zur Saskatchewan Highway 955, einer ganzjährig befahrbaren Schotterstraße, die die Gemeinde La Loche mit der ehemaligen Cluff-Lake-Uranmine verbindet. Die Straße verläuft etwa 1,5 Kilometer östlich des Projektgebiets; zusätzliche Zufahrtsmöglichkeiten bestehen über lokale Wege und Pisten.

Für junge Explorationsunternehmen kann die Nähe zu bestehender Infrastruktur logistische Herausforderungen verringern und die Kosten zukünftiger Arbeitsprogramme senken. Dennoch stellt die Identifizierung günstiger geologischer Strukturen lediglich den ersten Schritt auf dem Weg zu einer wirtschaftlich nutzbaren Lagerstätte dar.

Weitere geologische Arbeiten - darunter Kartierungen, zusätzliche geophysikalische Untersuchungen und spätere Bohrprogramme - werden erforderlich sein, um festzustellen, ob der Korridor tatsächlich wirtschaftlich bedeutende Uranmineralisierungen beherbergt. Die Exploration im Athabasca-Becken ist technisch anspruchsvoll und erfordert häufig viele Jahre, bevor eine Ressource definiert werden kann.

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die der Mitteilung von Blast zugrunde liegen, wurden von Locke Goldsmith von Arctex Engineering Services geprüft. Er fungiert gemäß den kanadischen Offenlegungsstandards für Rohstoffunternehmen als qualifizierter Sachverständiger.

Während die Uranmärkte weiterhin das Interesse von Investoren und politischen Entscheidungsträgern auf sich ziehen, wird Blast Resources nun versuchen, sein neues geologisches Modell auf Wales Lake in konkrete Explorationsziele umzusetzen. Die nächste Arbeitsphase dürfte sich darauf konzentrieren, den neu identifizierten Strukturkorridor weiter einzugrenzen und zu untersuchen, ob die unter der Oberfläche verborgenen Strukturen Hinweise auf Urananreicherungen liefern können.

Quellen

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21083139-blast-resources-announces-a-structural-corridor-on-at-its-flagship-wales-lake-project



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Blast Resources Inc.

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ISIN: CA09345L1085

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Enthaltene Werte: CA33812R1XXX,CA65340P1062,CA09345L1085