Die USA brauchen mehr Uran - doch wer schließt die Versorgungslücke? Cameco liefert heute, Blast Resources sucht nach den Lagerstätten von morgen

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Die Vereinigten Staaten wollen ihre Kernenergie massiv ausbauen. Neue Reaktoren sollen die Stromversorgung für Industrie, künstliche Intelligenz und Rechenzentren sichern. Doch hinter den ehrgeizigen Plänen steht eine grundlegende Herausforderung: Dem größten Uranverbraucher der Welt fehlt der Brennstoff. Während die USA jährlich rund 50 Millionen Pfund Uran benötigen, stammt der überwiegende Teil weiterhin aus Importen. Für Anleger rückt damit eine entscheidende Frage in den Mittelpunkt: Wer wird die Uranversorgung der Zukunft sichern?

Die USA stehen vor einem Uran-Engpass

Kernenergie liefert heute rund ein Fünftel des amerikanischen Stroms. Gleichzeitig verfolgt Washington das Ziel, den Ausbau der Nuklearindustrie deutlich zu beschleunigen. Neben Small Modular Reactors (SMRs) sollen auch neue Großreaktoren entstehen. Doch die heimische Uranproduktion hält mit dieser Entwicklung bislang nicht Schritt.

Nach Angaben der US Energy Information Administration produzierte die USA 2025 lediglich rund 2,1 Millionen Pfund U3O8. Damit müssen weiterhin mehr als 95 Prozent des Uranbedarfs importiert werden. Für die US-Regierung entwickelt sich diese Abhängigkeit zunehmend zu einer Frage der nationalen Sicherheit.

Hinzu kommt ein oft übersehener Faktor: Neue Kernkraftwerke benötigen bereits vor der ersten erzeugten Kilowattstunde erhebliche Mengen Brennstoff. Die Erstbeladung eines AP1000-Reaktors kann das Drei- bis Vierfache des späteren Jahresbedarfs betragen. Allein die geplanten zehn neuen Westinghouse-Reaktoren könnten in ihren ersten zehn Betriebsjahren zusammen bis zu 75 Millionen Pfund U3O8 benötigen - zusätzlich zum Brennstoffbedarf der bestehenden US-Reaktorflotte.

Cameco bleibt das Rückgrat der westlichen Uranversorgung

Von dieser Entwicklung profitieren zunächst etablierte Produzenten. Cameco (ISIN: CA13321L1085) zählt zu den wichtigsten Uranlieferanten der westlichen Welt und verfügt mit Cigar Lake und McArthur River über zwei der hochgradigsten Uranminen überhaupt.

Erst Mitte Juli meldete das Unternehmen die Wiederaufnahme der Produktion in der Cigar-Lake-Mine, nachdem die McClean-Lake-Aufbereitungsanlage den Betrieb wieder aufgenommen hatte. Gleichzeitig bestätigte Cameco seine Produktionsprognose von 17,5 bis 18 Millionen Pfund U3O8 für 2026. Die Meldung unterstreicht die zentrale Rolle des Unternehmens in einem Markt, in dem Versorgungssicherheit zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Doch selbst Cameco allein wird den steigenden Bedarf kaum decken können. Mit jedem neu geplanten Reaktor wächst langfristig auch der Bedarf an zusätzlichen Uranquellen.

Die nächste Versorgung könnte heute noch im Boden liegen

Genau deshalb richtet sich der Blick vieler Investoren zunehmend auf Explorationsunternehmen. Neue wirtschaftliche Uranlagerstätten entstehen nicht über Nacht. Zwischen der ersten Entdeckung und einer produzierenden Mine liegen häufig viele Jahre intensiver Exploration, Genehmigung und Entwicklung.

Besonders gefragt sind Projekte in Regionen, die bereits bedeutende Uranvorkommen hervorgebracht haben. Dazu zählt vor allem das Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan - Heimat einiger der hochgradigsten Uranlagerstätten der Welt.

Blast Resources setzt auf das Athabasca-Becken

Vor diesem Hintergrund entwickelt Blast Resources (ISIN: CA09345L1085) sein Wales-Lake-Projekt im Patterson-Lake-Korridor. Das Projekt umfasst rund 16.127 Hektar und liegt weniger als 30 Kilometer von den Weltklasse-Lagerstätten Arrow und Triple R entfernt.

Die Nähe zu diesen bedeutenden Entdeckungen garantiert selbstverständlich keinen Explorationserfolg. Sie verdeutlicht jedoch, warum der Patterson-Lake-Korridor weiterhin zu den aktivsten Uranexplorationsgebieten weltweit zählt. Blast befindet sich noch in einer frühen Explorationsphase und verfügt bislang über keine definierte Mineralressource. Die nächsten geologischen Arbeiten und Bohrprogramme werden darüber entscheiden, wie sich das Projekt weiterentwickelt.

Neue Uranquellen werden strategisch wichtiger

Der Wandel im Uranmarkt geht inzwischen weit über steigende Rohstoffpreise hinaus. Für die USA und andere westliche Staaten entwickelt sich die sichere Versorgung mit Kernbrennstoff zunehmend zu einer strategischen Frage. Bestehende Produzenten wie Cameco bilden dabei das Fundament der heutigen Versorgung. Gleichzeitig wächst das Interesse an Explorationsunternehmen, die langfristig neue Lagerstätten erschließen könnten.

Ob Wales Lake eines Tages zu einer produzierenden Uranmine wird, lässt sich heute noch nicht beurteilen. Klar ist jedoch: Wenn die Vereinigten Staaten ihre ambitionierten Ausbaupläne für die Kernenergie umsetzen wollen, wird die Branche nicht nur bestehende Minen benötigen, sondern auch die nächste Generation von Uranentdeckungen. Genau in diesem Umfeld positioniert sich Blast Resources - als Explorer in einer der weltweit bedeutendsten Uranregionen.

Quellen

https://mining.com.au/the-us-needs-uranium-fast/

https://blastresources.com/

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Blast Resources Inc.

Land: Kanadisch

ISIN: CA09345L1085

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Enthaltene Werte: CA13321L1085,CA09345L1085