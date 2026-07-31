Energiesicherheit statt Öl: Warum Uran wieder strategisch wird - und Explorationsunternehmen in den Fokus rücken

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Über Jahre bestimmten Klimaziele und der Ausbau erneuerbarer Energien die energiepolitische Debatte. Heute hat sich der Fokus verschoben. Geopolitische Konflikte, unterbrochene Lieferketten und der rasant steigende Strombedarf durch künstliche Intelligenz rücken die Frage der Energiesicherheit wieder in den Mittelpunkt. Davon könnte vor allem ein Rohstoff profitieren, der lange als politisch umstritten galt: Uran. Während etablierte Produzenten die aktuelle Nachfrage bedienen, richtet sich der Blick vieler Investoren zunehmend auf die Frage, wo die Uranminen von morgen entstehen könnten.

Energiesicherheit wird zum neuen Wachstumstreiber

Der Angriff Russlands auf die Ukraine markierte einen Wendepunkt für die Energiepolitik vieler westlicher Staaten. Die Abhängigkeit Europas von russischem Öl und Gas machte deutlich, wie verwundbar internationale Lieferketten sein können. Anfang 2026 verschärfte der Konflikt im Nahen Osten diese Entwicklung zusätzlich. Die zeitweise Schließung der Straße von Hormus - einer der wichtigsten Öltransportrouten der Welt - ließ die Ölpreise auf zeitweise über 110 US-Dollar je Barrel steigen und rückte das Thema Versorgungssicherheit erneut in den Fokus.

Für viele Industriestaaten bedeutet das ein Umdenken. Kernenergie wird zunehmend nicht mehr nur unter dem Aspekt des Klimaschutzes betrachtet, sondern auch als strategische Energiequelle, die unabhängig von Wetterbedingungen rund um die Uhr Strom liefern kann. Cameco-Chef Tim Gitzel brachte diese Entwicklung auf den Punkt, als er erklärte, dass geopolitische Spannungen die Bedeutung sicherer und verlässlicher Grundlastenergie weiter erhöhen. Die aktuelle Diskussion erinnert damit an die 1970er-Jahre, als zahlreiche Staaten ihre Kernenergieprogramme nach den Ölkrisen massiv ausbauten.

Die USA wollen ihre Uranversorgung stärken

Besonders deutlich zeigt sich dieser Strategiewechsel in den Vereinigten Staaten. Obwohl die USA mit rund 50 Millionen Pfund Uran pro Jahr der weltweit größte Verbraucher sind, stammt der überwiegende Teil des benötigten Brennstoffs weiterhin aus Importen. Die heimische Produktion lag 2025 bei lediglich rund 2,1 Millionen Pfund U3O8, sodass mehr als 95 Prozent des Bedarfs aus dem Ausland gedeckt werden müssen.

Vor diesem Hintergrund genießt der Wiederaufbau einer eigenen nuklearen Wertschöpfungskette parteiübergreifend Unterstützung. Die US-Regierung arbeitet gemeinsam mit der Industrie daran, Uranförderung, Konversion und Anreicherung auszubauen. Gleichzeitig sollen Genehmigungsverfahren beschleunigt und Investitionen in neue Kernkraftwerke erleichtert werden. Ziel ist es, die Abhängigkeit von geopolitisch sensiblen Lieferanten langfristig zu reduzieren.

Mehr Reaktoren brauchen mehr Uran

Parallel dazu wächst der Strombedarf durch künstliche Intelligenz und Rechenzentren mit hoher Dynamik. Technologieunternehmen wie Amazon, Google und Microsoft investieren Milliardenbeträge in Kernenergie und Small Modular Reactors (SMRs), um ihre zukünftige Energieversorgung langfristig abzusichern.

Für den Uranmarkt ist diese Entwicklung von besonderer Bedeutung. Denn jeder zusätzliche Reaktor benötigt über Jahrzehnte hinweg zuverlässig Brennstoff. Gleichzeitig wurde nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima über viele Jahre nur begrenzt in neue Uranprojekte investiert. Die Folge: Zwischen der Entdeckung einer Lagerstätte und der späteren Produktion vergehen häufig zehn Jahre oder mehr.

Genau darin sehen viele Marktbeobachter die eigentliche Herausforderung. Neue Reaktoren lassen sich planen und finanzieren - doch ohne ausreichende Uranversorgung können sie langfristig nicht betrieben werden. Damit rückt die Exploration neuer Lagerstätten zunehmend in den Mittelpunkt des Interesses.

Athabasca bleibt die erste Adresse für Uranentdeckungen

Wie bedeutend hochwertige Uranlagerstätten geworden sind, zeigt Cameco (ISIN: CA13321L1085). Das Unternehmen zählt mit seinen Minen Cigar Lake und McArthur River zu den wichtigsten Uranproduzenten der westlichen Welt und unterstreicht die strategische Bedeutung des Athabasca-Beckens in der kanadischen Provinz Saskatchewan.

Das Athabasca-Becken beherbergt einige der hochgradigsten Uranlagerstätten weltweit und gilt seit Jahrzehnten als eine der wichtigsten Explorationsregionen der Branche. Neue wirtschaftliche Entdeckungen sind dort zwar selten, werden aufgrund ihrer potenziellen Bedeutung für die zukünftige Uranversorgung jedoch besonders aufmerksam verfolgt.

Blast Resources sucht nach der nächsten Entdeckung

Vor diesem Hintergrund entwickelt Blast Resources (ISIN: CA09345L1085) sein Wales-Lake-Projekt im Patterson-Lake-Korridor des Athabasca-Beckens. Das Projekt umfasst rund 16.127 Hektar und liegt weniger als 30 Kilometer von den bekannten Uranlagerstätten Arrow und Triple R entfernt.

Die Lage innerhalb eines der produktivsten Uranbezirke der Welt macht das Projekt geologisch interessant. Gleichzeitig befindet sich Blast noch in einer frühen Explorationsphase. Eine Mineralressource wurde bislang nicht ausgewiesen, sodass erst zukünftige Bohrprogramme zeigen müssen, ob sich auf dem Projekt eine wirtschaftlich nutzbare Lagerstätte nachweisen lässt.

Gerade diese frühe Phase verdeutlicht jedoch den Charakter des Unternehmens. Blast ist kein Produzent, sondern setzt darauf, durch Exploration neues Uranpotenzial in einer der weltweit aussichtsreichsten Regionen zu erschließen. Sollte die Branche tatsächlich zusätzliche Lagerstätten benötigen, könnten Projekte in etablierten Uranprovinzen zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Neue Lagerstätten könnten zum strategischen Faktor werden

Der Uranmarkt befindet sich in einem grundlegenden Wandel. Geopolitische Spannungen, der Wunsch nach größerer Energieunabhängigkeit und der steigende Strombedarf durch künstliche Intelligenz verleihen der Kernenergie neuen Rückenwind. Gleichzeitig wächst die Erkenntnis, dass Versorgungssicherheit nicht allein durch den Bau neuer Reaktoren erreicht werden kann. Entscheidend wird auch sein, ob genügend neue Uranquellen erschlossen werden.

Während etablierte Produzenten wie Cameco die heutige Nachfrage bedienen, richtet sich der Blick zunehmend auf die Exploration. Unternehmen wie Blast Resources stehen dabei noch am Anfang ihrer Entwicklung. Ob Wales Lake eines Tages zu einer wirtschaftlichen Uranmine wird, müssen die kommenden Explorationsprogramme zeigen. Klar ist jedoch: In einem Markt, in dem Energiesicherheit wieder zum politischen und wirtschaftlichen Leitmotiv geworden ist, könnten neue Uranentdeckungen künftig einen deutlich höheren strategischen Stellenwert einnehmen.

Quellen

https://realrickrule.substack.com/p/uranium-poised-for-second-leg-upwards

https://finance.yahoo.com/energy/articles/purepoint-uranium-ceo-canada-us-160200259.htm

https://nucleon-energy.com/the-state-of-nuclear-energy-in-north-america-where-the-industry-is-headed-next/

https://www.reuters.com/business/energy/canada-sets-out-plan-up-10-new-nuclear-reactors-2026-06-22/

https://www.cameco.com/sites/default/files/documents/Cameco-Investor-Presentation.pdf

https://blastresources.com/

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Land: Kanadisch

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