9-Kilometer-Uran-Struktur entdeckt: Findet Blast Resources jetzt das nächste NexGen-Vorkommen?

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Der kanadische Uran-Explorer Blast Resources Inc. (WKN: A3EHMB, ISIN: CA09345L1085) hat am 7. Juli 2026 eine neue geologische Entdeckung auf seinem Flaggschiffprojekt Wales Lake im Athabasca-Becken vermeldet: einen rund 9 Kilometer langen Strukturkorridor, der genau die Art von geologischer Signatur zeigt, die auch die Weltklasse-Lagerstätten in der Nachbarschaft geprägt hat.

Was genau wurde entdeckt?

Regionale Magnetfeldmessungen zeigen einen NE-SW-verlaufenden Korridor mit auffällig niedriger magnetischer Suszeptibilität, der die Blast-Claims auf einer Länge von 9 Kilometern durchzieht. Die Breite der Zone wird - basierend auf Basiskonduktoren, die ursprünglich von Fission Uranium identifiziert wurden - auf bis zu 3 Kilometer geschätzt.

Die Erklärung dahinter ist geologisch simpel, aber vielversprechend: Die geringe Magnetisierung deutet auf die Zerstörung magnetischer Minerale durch hydrothermale Alteration hin - exakt jener Prozess, der im Patterson-Lake-Korridor bereits mehrfach zu bedeutenden Uran-Mineralisierungen in Störungszonen und Scherzonen des Grundgebirges geführt hat, teils bis in mehrere hundert Meter Tiefe.

Grundlage der Entdeckung ist eine im Dezember 2024 durchgeführte Luftmagnetik-Vermessung des Unternehmens in Kombination mit historischen, öffentlich zugänglichen Explorationsdaten von F3 Uranium.

Warum die Lage so interessant ist

Der neu identifizierte Korridor liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zu einigen der bekanntesten Uranprojekte der Welt:

rund 30 Kilometer südlich der Weltklasse-Lagerstätten Arrow (NexGen Energy Ltd.; WKN: A1WZPW, ISIN: CA65340P1062) und Triple R - Letztere gehört seit der Übernahme von Fission Uranium Corp. im Dezember 2024 nun zu Paladin Energy Ltd. (WKN: 890889, ISIN: AU000000PDN8), die Fission Uranium seither als "Paladin Canada" fortführt.

rund 10 Kilometer südlich einer Uran-Mineralisierung, die F4 Uranium Corp. (WKN: A40K3L, ISIN: CA30336V1031) in einer eigenen Entdeckungsbohrung nachgewiesen hat.

direkt angrenzend im Osten an das "Typhoon"-Projekt von Paladin Energy.

Das von Blast Resources verwendete Explorationsmodell orientiert sich an genau den strukturkontrollierten, im Grundgebirge sitzenden Mineralisierungstypen, wie sie auch bei Rabbit Lake, Arrow und Triple R vorkommen - Lagerstätten, die zu den größten und hochgradigsten Uranfunden weltweit zählen.

CEO James Casey Forward kommentierte die Entdeckung sichtlich zufrieden: Man habe mit dem neu identifizierten Strukturkorridor am Wales-Lake-Projekt einen bedeutenden Fortschritt erzielt, der die weitere Explorationsstrategie des Unternehmens schärfe.

Fazit

Mit dem neu entdeckten 9-Kilometer-Strukturkorridor liefert Blast Resources ein handfestes geologisches Argument dafür, warum Wales Lake in der Explorations-Pipeline des Unternehmens weiter an Bedeutung gewinnt. Die Ähnlichkeit zum strukturkontrollierten Mineralisierungsmodell der Nachbarlagerstätten Arrow und Triple R macht das Projekt für Beobachter des Uran-Sektors sicherlich beobachtenswert. Ob daraus tatsächlich "das nächste NexGen" wird, hängt jedoch entscheidend von den nächsten Explorationsschritten - insbesondere geplanten Bohrprogrammen - ab.

Quellen

https://Blast Resources Inc.com.au/

https://www.prnewswire.com/news-releases/blast-resources-announces-a-structural-corridor-on-at-its-flagship-wales-lake-project-302819712.html

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Blast Resources Inc.

Land: Kanadisch

ISIN: CA09345L1085

https://blastresources.com/

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Enthaltene Werte: CA65340P1062,CA09345L1085,AU000000PDN8,CA30336V1031