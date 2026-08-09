US-Atom-Offensive nimmt Fahrt auf: Uranium Energy produziert bereits - rückt Blast Resources als Explorer in den Fokus?

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Die amerikanische Atom-Offensive erreicht die Rohstoffseite. Washington will die nukleare Leistung der USA langfristig von rund 100 auf 400 Gigawatt erhöhen und gleichzeitig eine heimische Lieferkette vom Uranbergbau über Konversion und Anreicherung bis zum fertigen Brennstoff aufbauen. Erste Produzenten reagieren bereits: Die US-Uranförderung stieg von rund 657.000 Pfund U3O8 im Jahr 2024 auf 2,109 Millionen Pfund 2025. Doch gemessen am Bedarf der weltweit größten Atomwirtschaft bleibt das wenig. Damit stellt sich für Anleger zunehmend die Frage, wo die nächste Generation zusätzlicher Uranproduktion ihren Anfang nehmen könnte.

Washington will die nukleare Lieferkette zurückholen

Die USA verfolgen mittlerweile zwei Ziele gleichzeitig: mehr Kernkraftwerke und weniger Abhängigkeit von ausländischem Brennstoff. Zusätzlich unterzeichneten Washington und Riad am 22. Juli ein ziviles Nuklearabkommen, das amerikanischen Unternehmen einen besseren Zugang zum entstehenden saudischen Atommarkt ermöglichen soll. Das Abkommen muss noch vom US-Kongress geprüft werden.

Der wesentlich größere Hebel liegt jedoch im Heimatmarkt. Nach den im Ausgangsartikel genannten Daten erreichte die US-Produktion allein im ersten Quartal 2026 bereits 1,039 Millionen Pfund U3O8. Die Richtung stimmt - die Ausgangsbasis bleibt allerdings niedrig.

Genau deshalb gewinnen Unternehmen an Bedeutung, die bereits Produktion hochfahren oder neue Ressourcen entwickeln.

Uranium Energy zeigt, wohin das Kapital fließt

Uranium Energy Corp. (ISIN: US9168961038) hat den Schritt vom Entwickler zum Produzenten bereits vollzogen. Im April nahm das Unternehmen Burke Hollow in Texas in Betrieb. Zusammen mit der bestehenden Wyoming-Plattform verfügt Uranium Energy damit über zwei aktive US-Hub-and-Spoke-Plattformen für die In-situ-Gewinnung.

Noch interessanter ist die finanzielle Ausgangslage. Zum Ende des dritten Geschäftsquartals verfügte das Unternehmen laut den vorliegenden Angaben über liquide Mittel und Uranbestände im Wert von rund 794 Millionen US-Dollar bei gleichzeitig keinen Finanzverbindlichkeiten. Parallel arbeitet Uranium Energy daran, seine Position entlang der amerikanischen Brennstoffkette weiter auszubauen.

Auch Entwickler wie Premier American Uranium treiben Projekte voran. Das Cebolleta-Projekt in New Mexico verfügt bereits über eine wirtschaftliche Modellierung, während laufende metallurgische Tests die Grundlage für eine aktualisierte PEA im Jahr 2027 schaffen sollen.

Die Botschaft dahinter ist wichtiger als die einzelnen Projekte: Der Markt beginnt, wieder Kapital in die Uranversorgung Nordamerikas zu investieren.

Produktion allein löst das Problem nicht

Doch eine nukleare Renaissance lässt sich nicht ausschließlich durch die Reaktivierung bestehender Anlagen oder den Ausbau bekannter Ressourcen versorgen. Neue Minen beginnen immer mit Exploration.

Hier kommt Kanada ins Spiel. Das Athabasca-Becken in Saskatchewan beherbergt einige der hochgradigsten Uranvorkommen der Welt und bleibt eine der wichtigsten Regionen für die westliche Uranversorgung.

Cameco (ISIN: CA13321L1085) zeigt, welchen strategischen Wert erfolgreiche Entdeckungen dort erreichen können. Der Konzern betreibt unter anderem Cigar Lake. Nach einer vorübergehenden Unterbrechung wurde die Produktion im Juli wieder aufgenommen. Cameco bestätigte zugleich seine Prognose von 17,5 bis 18 Millionen Pfund U3O8 für 2026.

Blast Resources setzt dort an, wo jede neue Mine beginnt

Damit wird auch die Suche nach neuen Lagerstätten interessanter. Blast Resources (ISIN: CA09345L1085) verfolgt genau diesen frühen Teil der Wertschöpfungskette mit seinem Wales-Lake-Projekt im Athabasca-Becken.

Das rund 16.127 Hektar große Projekt befindet sich im Patterson-Lake-Korridor und weniger als 30 Kilometer von den bedeutenden Uranlagerstätten Arrow und Triple R entfernt. Für einen Explorer ist diese Lage interessant: Der Korridor hat bereits große Entdeckungen hervorgebracht und gehört entsprechend zu den Gebieten, in denen intensiv nach weiteren Vorkommen gesucht wird.

Dabei muss die Risikoseite klar bleiben. Blast hat auf Wales Lake bislang keine Mineralressource definiert. Die Nähe zu erfolgreichen Lagerstätten ist kein Beweis dafür, dass sich auf dem eigenen Projekt wirtschaftlich förderbares Uran befindet. Genau das müssen weitere geophysikalische Arbeiten und letztlich Bohrungen zeigen.

Vom Reaktor zurück bis zum Bohrloch

Für Anleger könnte sich damit eine interessante Verschiebung innerhalb des Uransektors abzeichnen. Die erste Phase der nuklearen Renaissance wurde vor allem von steigenden Uranpreisen und etablierten Produzenten geprägt. Die nächste Phase könnte stärker davon bestimmt werden, wo zusätzliche Versorgung tatsächlich herkommen soll.

Uranium Energy zeigt, dass die amerikanische Produktion wieder hochgefahren wird. Cameco demonstriert gleichzeitig den Wert großer kanadischer Uranlagerstätten. Blast Resources steht wesentlich früher in dieser Entwicklung und ist entsprechend spekulativer.

Doch genau hier liegt die Investmentthese: Wenn Nordamerika seine nukleare Kapazität tatsächlich massiv ausbauen und gleichzeitig seine Brennstoffversorgung stärker auf eigene und verbündete Quellen verlagern will, braucht die Branche nicht nur mehr Produktion. Sie braucht auch neue Entdeckungen. Und jede zukünftige Uranmine beginnt zunächst mit einem Bohrziel.

Quellen

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21173534-us-uran-comeback-uran-comeback-fahrt-auf-us-werte-katalysatoren

https://blastresources.com/

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Blast Resources Inc.

Land: Kanadisch

ISIN: CA09345L1085

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