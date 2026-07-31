US-Uran-Comeback...: Uran-Comeback nimmt Fahrt auf: Zwei US-Werte vor neuen Katalysatoren!

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Repräsentatives Kernmaterial für die Optimierung und zwei US-ISR-Plattformen fahren hoch.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Premier American Uranium Inc. und Uranium Energy Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Premier American Uranium Inc. und Uranium Energy Corp. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 31. Juli 2026, 5:33 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die USA ziehen ihre Kernenergie- und Brennstoffstrategie sichtbar enger zusammen. Am 22. Juli 2026 unterzeichneten Washington und Riad ein ziviles Nuklearabkommen nach Section 123 des US-Atomgesetzes. Es schafft den rechtlichen Rahmen für eine langfristige Zusammenarbeit und eröffnet US-Unternehmen breiteren Zugang zum entstehenden saudischen Nuklearmarkt. Das Abkommen wird zunächst dem US-Kongress zur Prüfung übermittelt.

Noch wichtiger für die vorgestellten Unternehmen ist die Entwicklung im Heimatmarkt. Die US-Regierung verfolgt das Ziel, die amerikanische Kernkraftkapazität von rund 100 GW auf 400 GW bis 2050 zu erhöhen. Parallel sollen heimischer Uranabbau, Konversion, Anreicherung und Brennstofffertigung wieder aufgebaut werden. Die inländische Uranproduktion reagiert bereits: Nach Angaben der U.S. Energy Information Administration stieg sie von rund 657.000 Pfund U3O8im Jahr 2024 auf 2,109 Mio. Pfund im Jahr 2025! Allein im ersten Quartal 2026 wurden weitere rund 1,039 Mio. Pfund produziert.

Daten-Quelle: U.S. Energy Information Administration (EIA), globale Kernkraftkapazität und Reaktorzahl, Juni 2025

Damit entsteht ein Marktumfeld, in dem zwei sehr unterschiedliche US-Uranstories an Bedeutung gewinnen: Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) als Explorer und Entwickler mit konkretem Optimierungspotenzial bei "Cebolleta' und Uranium Energy Corp. (WKN: A0JDRR) als produzierende und weiter skalierende "ISR'-Plattform mit hoher Liquidität.

Premier American Uranium: 963 kg Kernmaterial für den nächsten "Cebolleta'-Schritt!

Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) hat bei seinem zu 100% kontrollierten Uranprojekt "Cebolleta' in New Mexico ein rund 1.838 m umfassendes "PQ'-Kernbohrprogramm abgeschlossen. An vier Standorten wurden insgesamt 18 vertikale Bohrlöcher niedergebracht. Zielwar nicht primär die Erweiterung der Ressource, sondern die Gewinnung repräsentativen Materials aus dem für einen Untertagebau vorgesehenen Teil der aktuellen Mineralressourcenschätzung.

Quelle: Premier American Uranium Inc.

Aus den mineralisierten Zonen wurden 77 Kernproben mit zusammen 963,3 kg Material ausgewählt und an das unabhängige Labor Hazen Research in Golden, Colorado, geschickt. Die Bohrungen erreichten in den mineralisierten Abschnitten eine Kernlängenausbeute von 97% und über das Gesamtmaterial eine Massenausbeute von 90%. Das ursprünglich angestrebte Probenvolumenvon 800 kg wurde damit um rund 20% übertroffen.

Die 90% bezeichnen die beim Bohren gewonnene Probenmasse - nicht die metallurgische Uranausbeute. Ob sich die in der "PEA' angesetzte Uranrückgewinnung verbessern lässt, soll erst das nun laufende Laborprogramm untersuchen.

Hazen Research führt mineralogische Untersuchungen, "Bottle-Roll'-Tests und langfristige Säulenlaugungsversuche durch. Dabei werden unterschiedliche Oxidationsmittel, Laugungsmittel und Zugaberaten geprüft. Zusammen mit einer bereits im März gelieferten Großprobe aus dem potenziellen Tagebaubereich sollen die Ergebnisse Aufbereitung, Haufenlaugung und wirtschaftliche Annahmen für eine aktualisierte "PEA' im Jahr 2027 präzisieren.

Die PEA zeigt den Hebel - die bessere Ausbeute ist noch nicht bewiesen!

Die vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie von 2025 modelliert für "Cebolleta' bei einem Uranpreis von 90 USD je Pfund U3O8 einen Nachsteuer-Kapitalwert bei 8% Diskontierung von 83,9 Mio. USD, einen internen Zinsfuß von 17,7% und eine Amortisationszeit von 4,9 Jahren. Der direkte Vorproduktionskapitalbedarf wurde mit 64,2 Mio. USD, der gesamte anfängliche Kapitalbedarf einschließlich indirekter Kosten und Reserve mit rund 112,7 Mio. USD angegeben.

Das Modell sieht eine Minenlaufzeit von 13 Jahren, eine durchschnittliche Jahresproduktion von rund 1,4 Mio. Pfund und eine Spitzenproduktion von 2,0 Millionen Pfund U3O8 vor. Insgesamt würden nach dem PEA-Modell 18,1 Millionen Pfund zahlbares U3O8 erzeugt.

Quelle: Premier American Uranium Inc.

Besonders spannend ist die Sensitivität zur metallurgischen Ausbeute. Im Unternehmensmodell würde eine Verbesserung von 80% auf 90% den Nachsteuer-NPV (8%) von rund 84 Mio. USD auf etwa 159 Mio. USD erhöhen. Das wäre nahezu eine Verdopplung - ist aber ausdrücklich ein Sensitivitätsfall und noch kein nachgewiesenes Ergebnis. Genau hier setzt das aktuelle Testprogramm an.

Die "PEA' ist vorläufig und konzeptionell. Sie bezieht "abgeleitete'-Mineralressourcen ein, die geologisch als zu unsicher gelten, um daraus Mineralreserven oder eine gesicherte wirtschaftliche Abbaubarkeit abzuleiten. Es besteht keine Gewissheit, dass die modellierten Werte, Produktionsraten oder Kosten tatsächlich erreicht werden.

Finanziell besitzt Premier American Uranium nach der im Februar abgeschlossenen Bruttofinanzierung über 15 Mio. CAD Spielraum für das laufende Programm. Parallel treibt das Unternehmen in Wyoming ein 100.000-Fuß-Bohrprogramm beim "ISR'-Projekt "Kaycee' voran. Dadurch verbindet sich die kurzfristige "Cebolleta'-Optimierungsoption mit zusätzlichem Explorationspotenzial.

Uranium Energy: Produktion läuft inzwischen auf zwei US-Plattformen!

Uranium Energy Corp. (WKN: A0JDRR) hat den entscheidenden Schritt vom Entwickler zum Produzenten bereits vollzogen. Am 8. April 2026 nahm das Unternehmen bei "Burke Hollow' in Südtexas den Betrieb auf. Nach Unternehmensangaben handelt es sich um das größte "Greenfield-ISR'-Projekt der USA und um die erste neue US-"In-situ-Recovery'-Uranmine, die seit mehr als einem Jahrzehnt in Produktion ging.

"Burke Hollow' ergänzt die bereits laufende Wyoming-Plattform rund um "Christensen Ranch'und die "Irigaray'-Aufbereitungsanlage. Uranium Energy betreibt damit zwei seiner drei geplanten US-"Hub-and-Spoke-ISR'-Plattformen. Der Beitrag von "Burke Hollow' zur Produktion wurde für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 erwartet.

Quelle: Uranium Energy Corp.

Im dritten Geschäftsquartal 2026 produzierte Uranium Energy 32.195 Pfund Urankonzentrat. Die Gesamtkosten lagen bei 54,61 USD je Pfund, die Cashkosten bei 46,69 USD je Pfund. Seit demProduktionsneustart wurden insgesamt 276.516 Pfund zu Gesamtkosten von 39,30 USD und Cashkosten von 32,40 USD je Pfund erzeugt. Der Quartalsanstieg der Stückkosten war laut Unternehmen vor allem auf den zeitversetzten Start neuer "Header Houses' und höhere staatliche Abgaben zurückzuführen.

Die Skalierung ist bereits sichtbar: In "Christensen Ranch' gingen gegen Quartalsende drei neue "Header Houses' in Betrieb, weitere befanden sich im Bau. Bei "Ludeman' wurde ein 240-Bohrloch-Programm abgeschlossen, während "Sweetwater' mit einem ersten 200-Bohrloch-Abgrenzungsprogramm voranschritt. Beim kanadischen "Roughrider'-Projekt waren die Kernbohrungen für die geplante Vormachbarkeitsstudie zu mehr als 80% abgeschlossen.

794 Mio. USD Liquidität schaffen strategischen Spielraum!

Uranium Energys stärkster Trumpf ist die Bilanz. Zum Ende des dritten Geschäftsquartals meldete das Unternehmen 794 Mio. USD an liquiden Vermögenswerten und keine Finanzschulden. Darin enthalten waren 488 Mio. USD Barmittel sowie ein Uranbestand von 1,456 Mio. Pfund U3O8. Weitere rund 277.000 Pfund ausgefälltes, getrocknetes und abgefülltes Uran waren in dieser Bestandsangabe noch nicht enthalten.

Quelle: Uranium Energy Corp.

Der bewusst nicht abgesicherte Ansatz - 100% unhedged - erhält dem Unternehmen die volle operative Beteiligung an steigenden Uranpreisen. Gleichzeitig wirkt dieser Ansatz in beide Richtungen: Schwächere Spotpreise können Margen, Bestandswerte und Investitionsentscheidungen belasten.

Über den Uranabbau hinaus arbeitet Uranium Energy am Aufbau einer US-Brennstoffkette von der Mine über Raffination bis zur Konversion. Die Tochter Uranium Refining & Conversion Corp. erhielt für ihr Vorhaben eine Docket-Nummer der US-Atomaufsicht NRC, grenzte potenzielle Standorte ein und beauftragte Fluor mit technischen Arbeiten. Eine kommerzielle Konversionsanlage ist damit jedoch noch nicht in Betrieb, aber die vertikale Integration bleibt ein Entwicklungsziel.

Quelle: Uranium Energy Corp.

Politischer Rückenwind ist real - ein Uranpreis-Floor aber noch nicht!

Auch beim US-Handelsverfahren ist die Story weiter vorangeschritten als viele glauben. Der Section-232-Bericht zu verarbeiteten kritischen Mineralien wurde bereits im Oktober 2025 vorgelegt. Im Januar 2026 bestätigte der Präsident, dass die Importabhängigkeit die nationale Sicherheit bedrohen könne. Uran ist ausdrücklich einbezogen.

Die Regierung ordnete Verhandlungen mit Handelspartnern an und stellte mögliche weitere Maßnahmen in Aussicht, darunter Mindestimportpreise für bestimmte kritische Mineralien. Ein konkreter Mindestpreis oder ein gesonderter Schutzmechanismus für US-Uran wurde bislang jedoch nicht beschlossen. Ein solcher Schritt wäre daher ein möglicher künftiger Katalysator.

Zusätzlich stärkt Washington den heimischen Brennstoffkreislauf mit Milliardenprogrammen für Anreicherung und weitere Stufen der Lieferkette. Die gesetzlichen Ausnahmegenehmigungen für den Import russischen niedrig angereicherten Urans laufen spätestens zum 1. Januar 2028 aus. Das erhöht den strategischen Druck, westliche Kapazitäten aufzubauen.

Fazit: Zwei unterschiedliche Wege in denselben US-Uranaufschwung

Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) und Uranium Energy Corp. (WKN: A0JDRR) stehen für zwei klar unterscheidbare Entwicklungsstufen.

Premier American Uranium versucht, mit 963 kg repräsentativem Kernmaterial einen der wichtigsten Werthebel seiner "Cebolleta-PEA' technisch zu überprüfen. Gelingt eine belastbare Verbesserung der metallurgischen Ausbeute, könnte die für 2027 geplante Aktualisierung der Studie deutlich stärkere Kennzahlen ausweisen.

Uranium Energy produziert dagegen bereits und fährt mit "Burke Hollow' eine zweite "US-ISR'-Plattform hoch. 794 Mio. USD Liquidität, keine Finanzschulden, ein großer Uranbestand und mehrere Ausbaupfade schaffen dafür eine ungewöhnlich starke Ausgangsbasis. Hinzu kommt die Option, langfristig weitere Stufen der US-Brennstoffkette zu besetzen.

Die aktuellen Storys sind damit deutlich belastbarer als eine reine Wetten auf steigende Uranpreise: PUR sein "Cebolleta'-Projekt liefert einen konkreten Studien- und Metallurgie-Katalysator, während UEC einen operativen Produktionshochlauf vollzieht - beide flankiert von einer strategischen Neuordnung der amerikanischen Nuklearversorgung.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen:

• Premier American Uranium - Abschluss des Cebolleta-Bohrprogramms und Übergabe der Proben, 13. Juli 2026: https://www.globenewswire.com/news-release/2026/07/13/3326062/0/en/premier-american-uranium-successfully-completes-drilling-program-at-cebolleta-project-new-mexico-and-delivers-samples-for-advanced-metallurgical-testing.html

• Premier American Uranium - Cebolleta PEA 2025 und Projektunterlagen: https://premieramericanuranium.com/

• Uranium Energy Corp. - Ergebnisse des dritten Geschäftsquartals 2026, 9. Juni 2026: https://www.uraniumenergy.com/news/releases/2026/index.php?content_id=1138

• Uranium Energy Corp. - Produktionsbeginn bei Burke Hollow, 8. April 2026: https://www.uraniumenergy.com/news/releases/2026/

• U.S. Department of Energy - US-Saudi Nuclear Cooperation Agreement, 22. Juli 2026: https://www.energy.gov/articles/united-states-and-saudi-arabia-reach-historic-nuclear-cooperation-agreement

• The White House - Section-232-Proklamation zu verarbeiteten kritischen Mineralien, 14. Januar 2026: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/01/adjusting-imports-of-processed-critical-minerals-and-their-derivative-products-into-the-united-states/

• U.S. Energy Information Administration - Domestic Uranium Production Report 2025 und Q1 2026: https://www.eia.gov/uranium/production/annual/

• U.S. Department of Energy - Ausbau der heimischen Kernbrennstoffkette und Anreicherungsprogramme: https://www.energy.gov/ne/articles

Wichtige Hinweise, Risiken und Interessenkonflikte

Methodik und technische Grundlage

Die Darstellung beruht auf öffentlich zugänglichen Unternehmensmeldungen, technischen Berichten, Unternehmenspräsentationen sowie Veröffentlichungen von US-Behörden. Tatsachen, Unternehmensziele, Sensitivitätsfälle und redaktionelle Einschätzungen wurden voneinander getrennt. Es wurde kein eigenes Kurs-, Ressourcen- oder Wirtschaftlichkeitsmodell erstellt. Die technischen Angaben zu Cebolleta und den übrigen Projekten wurden aus den jeweiligen Ursprungsmeldungen und Berichten übernommen, ohne eigenständige technische Neubewertung. Ein regelmäßiges Update ist derzeit nicht geplant.

Transparenz und Interessenkonflikte

Dieser Beitrag ist eine bezahlte Marketingmitteilung im Auftrag von Premier American Uranium Inc. und Uranium Energy Corp. SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden Unternehmen entgeltliche IR-Beraterverträge und vergütet die JS Research GmbH für Erstellung und Verbreitung. Autor Jörg Schulte hält Aktien beider Unternehmen; die jeweilige Netto-Position liegt unter 0,5%. Daraus bestehen potenzielle Interessenkonflikte. Nach Kenntnis des Erstellers bestehen keine Market-Making- oder Investmentbanking-Beziehungen. Beteiligungen der Emittenten von mindestens 5% an JS Research GmbH oder SRC: nein.

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PEA-, Ressourcen- und Produktionshinweis

Vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudien sind konzeptionell und vorläufig. Die Cebolleta-PEA bezieht abgeleitete Mineralressourcen ein, die geologisch als zu unsicher gelten, um wirtschaftliche Erwägungen anzuwenden, die eine Einstufung als Mineralreserven erlauben würden. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und besitzen keine nachgewiesene wirtschaftliche Abbaubarkeit. Sensitivitätswerte sind Modellrechnungen und keine Prognosen. Produktions-, Kosten- und Bestandsangaben von Uranium Energy stammen aus Unternehmensmeldungen und unterliegen operativen sowie bilanziellen Annahmen.

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