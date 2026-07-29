Uran-Angebotsdefizit 2026: Was eine Lücke von 197 Millionen Pfund bis 2040 für Explorer wie Blast Resources bedeutet

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Der globale Uranmarkt steuert laut Branchenanalysten auf eine strukturelle Versorgungslücke zu. Für Explorationsunternehmen im Athabasca-Becken wie Blast Resources Inc. (WKN: A3EHMB | ISIN: CA09345L1085) verändert das den Rahmen, in dem frühe Explorationserfolge bewertet werden - ohne dass daraus automatisch eine Bewertung der einzelnen Projekte folgt.

Das Angebotsdefizit in Zahlen

Der Rohstoffhändler Sprott beziffert die aktuelle Lücke zwischen Uranangebot und -nachfrage auf 5,4 Millionen Pfund für das laufende Jahr - 176 Millionen Pfund Angebot stehen 182 Millionen Pfund Nachfrage gegenüber. Bis 2040 soll sich diese Lücke nach Sprott-Schätzungen auf 197 Millionen Pfund ausweiten: Während das Angebot demnach nur um 14 Prozent auf 201 Millionen Pfund zulegt, wächst die Nachfrage um 118 Millionen auf 397 Millionen Pfund.

Auch am Terminmarkt zeigt sich die angespannte Lage. Der Long-Term Uranium Price Indicator des Branchendienstes TradeTech stieg im ersten Quartal 2026 auf 93,00 US-Dollar je Pfund - den höchsten Stand seit über 18 Jahren. Der Spotpreis bewegte sich zuletzt volatiler: Nach einem kurzzeitigen Sprung über 100 US-Dollar Ende Januar 2026 pendelte er sich zwischen rund 85 und 90 US-Dollar je Pfund ein.

Ursachen: Produktionsdisziplin statt Kapazitätsausbau

Ein zentraler Treiber der Verknappung ist die Angebotsseite selbst. Kazatomprom (WKN: A2N9D5 | ISIN: US63253R2013), mit einem Anteil von rund 38 bis 40 Prozent an der Weltproduktion der größte und kostengünstigste Uranproduzent, hat seine Förderziele für 2026 von 32.777 auf 29.697 Tonnen U3O8 gesenkt - ein Rückgang um rund 8 Millionen Pfund, was etwa 5 Prozent des globalen Primärangebots entspricht. Das Unternehmen verfolgt explizit eine "Value over Volume"-Strategie und stellt höhere Preise über zusätzliches Fördervolumen.

Verschärft wird die Lage durch gesetzliche Änderungen im kasachischen Bergrecht, die den Zugang westlicher Joint-Venture-Partner - darunter Cameco (WKN: 882017 | ISIN: CA13321L1085) - erschweren, während sich Kasachstan zunehmend China und Russland zuwendet. Parallel kämpfen etablierte Produzenten mit operativen Herausforderungen: Cameco musste zeitweise die Förderung an der Cigar-Lake-Mine aussetzen, bevor das Unternehmen gemeinsam mit Orano Canada die 5-Prozent-Beteiligung von TEPCO Resources am dortigen Joint Venture übernahm.

Auf der Nachfrageseite kommen strukturelle Faktoren hinzu: In den USA hat die Regierung die Genehmigung neuer Reaktorlizenzen beschleunigt und den Bau von bis zu zehn neuen Großreaktoren bis 2030 avisiert. Hyperscaler wie Microsoft und Meta haben mehrjährige Stromabnahmeverträge für Kernenergie unterzeichnet, um den Energiebedarf von KI-Rechenzentren zu decken.

Was das für Explorationsunternehmen wie Blast Resources bedeutet

Für ein Unternehmen im Stadium von Blast Resources - ohne eigene Produktion, mit Fokus auf das Wales-Lake-Projekt südwestlich des Athabasca-Beckens - wirkt sich das Marktumfeld primär indirekt aus: über die Investitionsbereitschaft von Kapitalmärkten für Explorationsrisiken und über das strategische Interesse etablierter Produzenten an Randzonen bestehender Förderkorridore.

Blast Resources meldete Anfang Juli 2026 die Ergebnisse einer hochauflösenden Magnetik-Befliegung über den Claims Britt Lake, Brazier South und North Agar, die gemeinsam als Wales-Lake-Projekt bezeichnet werden. Auf Basis der Daten identifizierte das Unternehmen fünf Zielgebiete für weiterführende Exploration. Das Projekt liegt rund 30 Kilometer südlich der bekannten Uranvorkommen Arrow und Triple R im Patterson-Lake-Korridor. Belastbare Ressourcenschätzungen für das eigene Projekt liegen nach den bislang veröffentlichten Angaben noch nicht vor; die Arbeiten befinden sich in einer frühen geophysikalischen Explorationsphase.

Ein strukturelles Angebotsdefizit verändert diese Ausgangslage nicht unmittelbar, es beeinflusst aber das Umfeld, in dem solche Frühphasen-Projekte bewertet werden: Höhere Long-Term-Preise verbessern grundsätzlich die Wirtschaftlichkeitsschwelle künftiger Lagerstätten, und die Knappheit bei etablierten Produzenten erhöht tendenziell das Interesse an neuen Claims in geologisch bereits nachgewiesenen Regionen. Ob und wann sich das auf ein konkretes Explorationsprojekt überträgt, hängt jedoch von geologischen Bohrergebnissen ab, die bei Blast Resources noch aussteht.

Einordnung im Peer-Vergleich

Der Vergleich mit etablierten Marktteilnehmern zeigt die Bandbreite der Wertschöpfungskette: Cameco produziert nach eigenen Angaben zu Kosten von unter 46 US-Dollar je Pfund bei Marktpreisen um 85 bis 90 US-Dollar - eine Marge, die auf jahrzehntelang entwickelten, hochgradigen Minen wie McArthur River basiert. Kazatomprom steuert als mengenmäßig größter Anbieter aktiv die Weltmarktversorgung. Beide Unternehmen agieren als produzierende Konzerne mit Liefervertägen und Cashflow. Explorationsunternehmen wie Blast Resources stehen dagegen am Anfang dieser Kette: Ihr Geschäftsmodell basiert auf der Identifikation und Bestätigung neuer Lagerstätten, nicht auf laufender Förderung.

Quellen

https://Blast Resources Inc.com.au/

https://www.newswire.ca/news-releases/blast-resources-announces-exploration-results-at-its-flagship-wales-lake-project-in-the-athabasca-basin-region-saskatchewan-888155914.html

https://ca.finance.yahoo.com/news/blast-resources-announces-exploration-results-210000218.html

https://www.stocktitan.net/news/BLSRF/blast-resources-announces-exploration-results-at-its-flagship-wales-c0xio601z0ol.htmlhttps://www.miningscout.de/blog/2025/12/19/uran-sprott-sieht-potenzial-fuer-aufholjagd-2026/

https://www.miningscout.de/blog/2026/02/04/analysten-prognostizieren-300-preisanstieg-fuer-uran/https://www.rohstoff-welt.de/news/728844-Uran-Ausblick-2026~-Versorgungsengpaesse-treiben-Preise-Richtung-neuer-Rekorde.html

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Blast Resources Inc.

Land: Kanadisch

ISIN: CA09345L1085

https://blastresources.com/

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Enthaltene Werte: CA13321L1085,US63253R2013,CA09345L1085