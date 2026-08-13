Die letzten Quartalszahlen von Cameco konnten nicht wirklich überzeugen. Gewinn und EBITDA gingen deutlich zurück und auch die Erwartungen wurden verfehlt. Trotzdem bleibt die Aktie für viele Anleger spannend. Denn hinter Cameco steckt inzwischen deutlich mehr als nur die Wette auf einen steigenden Uranpreis. Zahlen fallen deutlich schwächer aus Im zweiten Quartal kam Cameco auf einen Umsatz von rund 814 Millionen Kanadischen Dollar. Damit lagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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