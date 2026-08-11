50 Millionen Pfund Uran benötigt, nur 2,1 Millionen selbst gefördert: Amerikas Atom-Offensive hat ein Rohstoffproblem

Anzeige / Werbung

Die USA wollen ihre Kernkraftkapazitäten massiv ausbauen, doch die Rohstoffbasis hinkt den politischen Ambitionen weit hinterher. Rund 50 Millionen Pfund Uran benötigt die größte Atomwirtschaft der Welt jährlich, während die heimische Produktion 2025 lediglich etwa 2,1 Millionen Pfund U3O8 erreichte. Gleichzeitig sollen neue Großreaktoren, Small Modular Reactors und zusätzliche Kraftwerke für Rechenzentren entstehen. Damit könnte ausgerechnet der Brennstoff zu einem der entscheidenden Engpässe der amerikanischen Atom-Offensive werden.

Das 50-Millionen-Pfund-Problem

Die Ausgangslage ist ungewöhnlich. Kernkraft liefert etwa ein Fünftel des amerikanischen Stroms, doch mehr als 95 Prozent des Uranbedarfs werden durch Importe gedeckt. Washington versucht deshalb, nicht nur neue Reaktoren zu bauen, sondern die gesamte nukleare Lieferkette wieder stärker in Nordamerika zu verankern.

Dabei wächst der Bedarf womöglich schneller, als es die jährlichen Verbrauchszahlen vermuten lassen. Ein neuer Reaktor benötigt zur Erstbeladung deutlich mehr Uran als später im laufenden Betrieb. Für einen AP1000 kann diese Menge laut den vorliegenden Angaben das Drei- bis Vierfache des normalen Jahresverbrauchs erreichen.

Allein zehn geplante Westinghouse-Reaktoren könnten demnach über ihre ersten zehn Betriebsjahre bis zu 75 Millionen Pfund U3O8 benötigen - zusätzlich zur bestehenden amerikanischen Reaktorflotte.

Cameco zeigt, was Versorgungssicherheit wert ist

Für etablierte Produzenten eröffnet diese Entwicklung ein attraktives Umfeld. Cameco (ISIN: CA13321L1085) gehört zu den wichtigsten westlichen Uranlieferanten und verfügt mit Cigar Lake und McArthur River über außergewöhnlich hochgradige Lagerstätten im kanadischen Athabasca-Becken.

Wie wichtig jede bestehende Produktionsquelle inzwischen ist, zeigte sich im Juli. Nach einer vorübergehenden Unterbrechung nahm Cigar Lake die Produktion wieder auf, nachdem auch die McClean-Lake-Aufbereitungsanlage von Orano ihren Betrieb wieder gestartet hatte. Cameco bestätigte gleichzeitig seine Produktionsprognose von 17,5 bis 18 Millionen Pfund U3O8 für 2026.

Doch genau diese Zahl verdeutlicht auch die Dimension der amerikanischen Herausforderung: Selbst die Jahresproduktion einer Weltklasse-Mine entspricht nur einem Teil des heutigen US-Bedarfs.

Amerika braucht nicht nur mehr Produktion - sondern neue Funde

Die USA reagieren bereits. Die heimische Uranproduktion zieht wieder an, neue Projekte werden entwickelt und die Regierung will Schwachstellen innerhalb der nuklearen Brennstoffkette reduzieren.

Das grundsätzliche Problem bleibt jedoch die Zeit. Eine bestehende Mine kann ihre Produktion unter geeigneten Bedingungen erhöhen. Eine noch unentdeckte Lagerstätte muss dagegen zunächst gefunden, abgegrenzt, genehmigt, finanziert und entwickelt werden.

Damit verändert sich auch die Investmentthese. Je länger die Kernenergie-Renaissance anhält, desto wichtiger könnten nicht nur heutige Produzenten, sondern auch die nächste Generation nordamerikanischer Uranentdeckungen werden.

Warum der Patterson-Lake-Korridor interessant wird

Genau an diesem frühen Punkt der Wertschöpfungskette steht Blast Resources (ISIN: CA09345L1085). Das Unternehmen entwickelt das rund 16.127 Hektar große Wales-Lake-Projekt im Patterson-Lake-Korridor des Athabasca-Beckens.

Die Lage ist der entscheidende Teil der Geschichte: Wales Lake befindet sich weniger als 30 Kilometer von den bedeutenden Uranlagerstätten Arrow und Triple R entfernt. Das macht das Projekt noch lange nicht zu einer Lagerstätte, positioniert Blast jedoch in einer Region, die bereits große Uranentdeckungen hervorgebracht hat.

Blast befindet sich weiterhin in einer frühen Explorationsphase und hat bislang keine Mineralressource definiert. Entsprechend hoch bleiben die geologischen und finanziellen Risiken. Erst weitere Explorationsarbeiten und letztlich Bohrergebnisse können zeigen, ob Wales Lake wirtschaftlich relevantes Uran beherbergt.

Vom Versorgungsdefizit zum Bohrloch

Die amerikanische Uranlücke lässt sich nicht mit einem einzelnen Projekt schließen. Gerade das macht die Entwicklung für Explorationsunternehmen interessant. Wenn die USA ihre nuklearen Ausbaupläne umsetzen und gleichzeitig ihre Importabhängigkeit reduzieren wollen, werden zusätzliche Uranquellen über viele Jahre hinweg benötigt.

Cameco steht für die bereits etablierte Seite dieser Entwicklung. Blast Resources repräsentiert dagegen die wesentlich spekulativere Suche nach möglichen zukünftigen Vorkommen.

Ob Wales Lake jemals Teil der nordamerikanischen Uranversorgung wird, ist offen. Doch die Rechnung hinter dem Markt wird zunehmend schwerer zu ignorieren: 50 Millionen Pfund jährlicher US-Bedarf treffen auf nur einen Bruchteil heimischer Produktion. Je länger diese Lücke besteht, desto wichtiger dürfte die Frage werden, wo Nordamerikas nächste Uranlagerstätten gefunden werden.

Quellen

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21173534-us-uran-comeback-uran-comeback-fahrt-auf-us-werte-katalysatoren

https://blastresources.com/

Lassen Sie sich in den Verteiler für Blast Resources oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Blast Resources" oder "Nebenwerte".

Blast Resources Inc.

Land: Kanadisch

ISIN: CA09345L1085

https://blastresources.com/

Disclaimer/Risikohinweis Blast Resources Inc.

Interessenkonflikte: Mit Blast Resources existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Blast Resources. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Blast Resources können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Blast Resources einsehen: https://blastresources.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Blast Resources vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post 50 Millionen Pfund Uran benötigt, nur 2,1 Millionen selbst gefördert: Amerikas Atom-Offensive hat ein Rohstoffproblem appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA13321L1085,CA09345L1085