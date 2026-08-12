© Foto: adobe.stock.comEnde Januar dieses Jahres schoss der Uranpreis über die 100 US-Dollar. Die Aktienkurse der Uranunternehmen reagierten euphorisch und entsagten der Schwerkraft. Die Rallye hielt nicht und es kam, wie es kommen musste. Aktuelle Uranpreisentwicklung: Das "riecht" nach Comeback Die spekulationsgetriebene Rallye im Uranpreis nahm Anfang Februar ein abruptes Ende. Es setzte eine knackige Korrektur ein, die erst im März etwas oberhalb von 80 US-Dollar / lb zum Stehen kam. Seitdem passierte nicht mehr viel. Der Uranpreis ging in eine lethargische Seitwärtsbewegung über. Oberhalb von 85 / 86 US-Dollar wurde die Luft regelmäßig dünn. Zuletzt verstärkte sich aber der Druck auf der Oberseite. Bereitet …
Enthaltene Werte: US0231351067,CA13321L1085,US30303M1027,CA2926717083,AU000000PDN8Den vollständigen Artikel lesen
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