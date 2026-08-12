© Foto: Joan Cros - picture alliance / NurPhotoMeta steht vor einem Milliardenprozess. Im Raum stehen bis zu 1,4 Billionen US-Dollar Schadenersatz und weitreichende Auflagen für Facebook und Instagram.Meta Platforms steht ab Mittwoch in Kalifornien vor einem der bislang bedeutendsten Prozesse wegen der Auswirkungen von Facebook und Instagram auf Kinder und Jugendliche, wie Reuters berichtet. Eine Koalition mehrerer US-Bundesstaaten wirft dem Konzern vor, seine Plattformen gezielt so gestaltet zu haben, dass junge Nutzer möglichst lange gebunden werden. Außerdem soll Meta Verbraucher über mögliche Risiken getäuscht und illegal Daten von Kindern gesammelt und verwendet haben. Die Geschworenenauswahl beginnt am Mittwoch, die …
Enthaltene Werte: US30303M1027Den vollständigen Artikel lesen
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