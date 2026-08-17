In der aktuellen Weltklimadiskussion hat Uran als emissionsarme Grundlast-Energiequelle einen historisch hohen Stellenwert erlangt, da viele Staaten die Klimaziele ohne Kernkraft für unerreichbar halten. Eine wegweisende Bestätigung für diesen Trend liefert der Nuclear Energy Agency Bericht, welcher eine drastische Erhöhung der globalen Nuklearkapazitäten bis zum Jahr 2050 prognostiziert. Die weltweiten Uranvorkommen sind geografisch stark konzentriert, wobei Australien, Kasachstan und Kanada zusammen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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