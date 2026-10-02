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WKN: A0WMPJ | ISIN: DE000A0WMPJ6 | Ticker-Symbol: AIXA
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02.10.26 | 17:35
39,670 Euro
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AIXTRON SE Chart 1 Jahr
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AIXTRON SE 5-Tage-Chart
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39,33039,47018:17
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AIXTRON SE
AIXTRON SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AIXTRON SE39,670+7,62 %
ELMOS SEMICONDUCTOR SE160,60+3,75 %
HOCHTIEF AG407,40+2,83 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG64,64+8,78 %
JENOPTIK AG43,840+5,89 %
LPKF LASER & ELECTRONICS SE17,000+5,92 %
SIEMENS ENERGY AG145,42+2,03 %
SILTRONIC AG83,85+6,68 %
SUSS MICROTEC SE77,00+4,62 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.