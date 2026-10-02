Das ging schnell: Erst gestern hatte ich in meiner Analyse den nachhaltigen Sprung über 60,77 € als entscheidenden Trigger für den nächsten Aufwärtsimpuls definiert. Bereits heute startete die Infineon-Aktie oberhalb dieser Marke durch und legte im bisherigen Freitagshandel zeitweise rund +9% zu. Das erste Ziel bei 64,20 € wurde damit unmittelbar abgearbeitet und aktuell notiert der DAX-Gewinner sogar bei 64,67 €. Jetzt richtet sich der Blick bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de