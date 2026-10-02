Die Infineon-Aktie gehört am Freitag zu den stärksten Werten im DAX und legte am Vormittag zeitweise mehr als 4 Prozent zu. Rückenwind kommt vor allem von einer starken Entwicklung des gesamten europäischen Technologiesektors und neuen Impulsen rund um den KI-Boom. Gleichzeitig treffen die Kursgewinne auf zuletzt überwiegend positive Analysteneinschätzungen.Infineon setzt sich an die DAX-Spitze Infineon startete am 2. Oktober 2026 deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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