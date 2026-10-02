Infineon Aktie | DAX-Spitzenreiter vor dem Durchbruch | Analyse

Willkommen zum aktuellen Chartcheck, hier spricht Ihr Finanzexperte Jens Klatt. Nach einem volatilen Handelsverlauf hat sich die Infineon Aktie (WKN: 623100) eindrucksvoll an die Spitze des deutschen Leitindex gekämpft. Mit einem satten Tagesgewinn von 4,37 Prozent per Xetra-Schluss führte das Wertpapier gestern souverän die DAX-Gewinnerliste an.

Dieser dynamische Kurssprung weckt naturgemäß das Interesse vieler Anleger, die im Technologiesektor antizyklisch Aktien kaufen möchten. Doch ist dieser Anstieg nur ein kurzes Strohfeuer oder der Beginn einer nachhaltigen Trendwende? In der folgenden Analyse beleuchten wir die entscheidenden charttechnischen Marken im Tages- und 4-Stunden-Chart.

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- Handeln Sie verantwortungsvoll -

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