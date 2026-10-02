In der Vorwoche hatte Wacker Chemie seinen Anteil an Siltronic weiter abgebaut und Anteilscheine am Kapitalmarkt umplatziert. Dies sorgte bei der Wacker Chemie-Aktie kurzfristig für eine positive Entwicklung. Langfristig schmerzt die Trennung allerdings, da der Chemiekonzern nicht mehr in diesem Maße am Erfolg des Chip-Spezialisten teilhaben kann. Schon im Mai hatte Wacker Chemie eine Kurserholung bei Siltronic genutzt, um Anteile abzustoßen. Nun ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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