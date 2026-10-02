München (ots) -- Großes Informationsinteresse an Energiesparen, geringeren Kosten und eigener Stromerzeugung- Drei von zehn Deutschen wünschen sich mehr Informationen zu Tarifen und PreisgarantienDie geopolitische Lage sorgt weiter für Schwankungen an den Energiemärkten. In dieser volatilen Phase haben viele Verbraucherinnen und Verbraucher den Wunsch nach langfristig planbaren Energiekosten, wie eine aktuelle, repräsentative E.ON Umfrage* zeigt. "Für 85 Prozent der Deutschen ist es wichtig, ihre Energiekosten verlässlich planen zu können. Das zeigt, wie groß das Bedürfnis nach Sicherheit angesichts schwankender Energiemärkte ist", sagt Martin Endress, der das Kundengeschäft in der Geschäftsführung von E.ON Deutschland verantwortet. "Langfristige Preisgarantien können Verbraucherinnen und Verbrauchern dabei helfen, ihre Kosten besser im Blick zu behalten."Der Umfrage zufolge wünschen sich 30 Prozent konkret mehr Informationen zu Energietarifen und Preisgarantien. "Wer mehr Planungssicherheit möchte, sollte Laufzeit und Preisgarantie des bestehenden Energievertrags rechtzeitig prüfen. Bei E.ON haben wir auf das Kundenbedürfnis reagiert und bieten Verbraucherinnen und Verbrauchern einen Stromtarif mit 30-monatiger Preisgarantie", so Endress weiter.Viele Menschen planen, Energie einzusparenNicht nur planbare Preise sind aktuell für viele Verbraucherinnen und Verbraucher wichtig. Auf großes Interesse stoßen daneben laut der E.ON Umfrage auch Informationen über die Reduzierung von Heiz- und Stromkosten (28/27 Prozent), die Eigenproduktion von Strom (24 Prozent) und Energiesparen im Alltag (22 Prozent). Darüber hinaus wollen viele Menschen im kommenden Herbst und Winter beim Thema Energiesparen selbst aktiv werden: 40 Prozent nehmen sich Energiesparen beim Heizen vor, 33 Prozent Energiesparen beim Stromverbrauch. 32 Prozent wollen ihren Energieverbrauch insgesamt stärker beobachten.Neben einem geringeren Verbrauch kann auch die flexible Nutzung von E-Auto, Wärmepumpe und Batteriespeicher die eigenen Energiekosten senken. Angebote wie E.ON Home Comfort ermöglichen es, diese Energielösungen automatisch und systemdienlich zu steuern. Kundinnen und Kunden erhalten dafür Boni und können ihre Energiekosten senken, ohne den Verbrauch reduzieren oder im Alltag auf Komfort verzichten zu müssen.* Civey hat für E.ON Energie Deutschland GmbH vom 21.09. bis 23.09.2026 online 5.000 Bundesbürgerinnen und Bundesbürger ab 18 Jahren befragt. Die Ergebnisse sind aufgrund von Quotierungen und Gewichtungen repräsentativ.Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.dePressekontakt:Arne SchleefTel.: +49 89 12 54 12 42Original-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109984/6363668