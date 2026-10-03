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WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM
Xetra
02.10.26 | 17:35
956,90 Euro
+1,17 % +11,10
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
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Europa 600
Eurozone 50
Europa 50
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RHEINMETALL AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
RHEINMETALL AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
956,70963,0002.10.
957,30962,2002.10.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
2G ENERGY
2G ENERGY AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
2G ENERGY AG61,95+5,00 %
AMG CRITICAL MATERIALS NV29,240-0,27 %
BITCOIN GROUP SE29,260+3,91 %
DALDRUP & SOEHNE AG23,000-2,13 %
HENSOLDT AG79,34+3,09 %
KION GROUP AG35,810-7,68 %
MUTARES SE & CO KGAA24,650+1,44 %
NANOREPRO AG1,605-1,83 %
NORDEX SE38,380-0,21 %
REDCARE PHARMACY NV70,25+2,11 %
RENK GROUP AG37,265+1,50 %
RHEINMETALL AG956,90+1,17 %
THYSSENKRUPP NUCERA AG & CO KGAA8,780+1,27 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.