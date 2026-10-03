Aktien - keine spannende Börsenwoche. Die alten Themen drücken auf die Märkte. Und solange keine grundsätzliche Entwarnung bei den Ölpreisen und damit auch bei der Inflation kommt, wird es schwierig für die Bullen. Ob Trump wirklich bis zu den Midterms keine Aktivitäten entfaltet, um seinen Kandidaten eine "Ölpreis-Entspannung" zu liefern, scheint bei diesem Populisten unwahrscheinlich. Also auf TACO hoffen. Und dabei im Auge halten, das die Märkte bereits jetzt auf einem relativ hohen Niveau sind und bereits "kleine" Zweifel an der KI-Wunderwelt zu heftigen Marktreaktionen führen könnten. Aber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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