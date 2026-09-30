Es wäre wohl nicht das erste Mal gewesen, wenn die Ergebnisse eines mit Elan gestarteten Strategieprozesses irgendwann in Vergessenheit geraten und vom Alltagsgeschäft überlagert werden. Bei NanoRepro scheint das zum Glück nicht der Fall zu sein. Derart viel ist in den vergangenen Monaten passiert. Dazu gehören auch zunächst einmal unpopuläre Entscheidungen wie der frühzeitige Ausstieg aus dem Kaltplasmaprojekt PHLAS aufgrund der unbefriedigenden Absatzzahlen des Geräts für die Behebung von Hautunreinheiten (siehe dazu auch unseren Beitrag HIER)....Den vollständigen Artikel lesen ...
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