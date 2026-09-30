NanoRepro treibt den Umbau vom Diagnostikunternehmen zur integrierten Gesundheits- und Hautpflegeplattform weiter voran. Der Konzern erhöht seinen verfügbaren Stimmrechtsanteil an der Deutsche Kosmetikwerke AG (DKW AG) mit der Marke newkee von bislang 43,72 auf 50,24 Prozent. Damit wird eine entscheidende Schwelle überschritten: Die DKW AG soll künftig vollkonsolidiert werden können. Besonders interessant ist die Konstruktion der Transaktion. Mitgründerin und Markenbotschafterin Angelique Kerber sowie ein weiterer Aktionär geben ihre DKW-Anteile ab und erhalten dafür überwiegend NanoRepro-Aktien. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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