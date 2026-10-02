Bei AMG Critical Materials richtet sich der Blick zunehmend über das laufende Geschäftsjahr hinaus. Eine aktuelle Studie der Deutschen Bank vom 1. Oktober 2026 liefert nach einem Treffen mit dem Management neue Einblicke in die strategischen Pläne des Spezialisten für kritische Rohstoffe. Dabei geht es nicht nur um Lithium. Neue Kapazitäten in den USA, das Engineering-Geschäft, Batteriespeicher und mögliche staatliche Förderprogramme eröffnen dem Unternehmen gleich mehrere Wachstumspfade. Besonders bemerkenswert ist die langfristige Perspektive, die das Management offenbar intern durchspielt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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