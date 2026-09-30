Seit heute notiert die AMG Critical Materials N.V. (ISIN: NL0000888691) im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Das Unternehmen ist bereits an der Euronext Amsterdam gelistet.
Begleitet wurde der Börsengang von Münchmeyer Petersen Capital Markets GmbH als Financial Advisor, als Designated Sponsor im Xetra-Handel agiert ODDO BHF SE. Spezialist am Handelsplatz Deutsche Börse Frankfurt ist Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister.
Nach eigenen Angaben ist AMG Critical Materials N.V. ein international tätiges Rohstoff-und Technologieunternehmen mit Sitz in Amsterdam. Der Konzern beschäftigte 2025 weltweit rund 3.640 Mitarbeitende an 38 Standorten in 12 Ländern, davon sind 29 Produktionsstandorte. 2025 erzielte AMG einen Konzernumsatz von rund 1,71 Mrd. USD und ein bereinigtes EBITDA von 235 Mio. USD.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Primärmarktstatistik: https://www.deutsche-boerse-cash-market.com/dbcm-de/instrumente-statistiken/statistiken/primaermarktstatistiken
Medienkontakt:
Andreas von Brevern
+49 69 2114284
media-relations@deutsche-boerse.com
Carola Dürer
+49 69 21114739
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