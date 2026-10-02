Wenn ein Unternehmen mehr als 19 Jahre nach dem Börsenstart das erste Mal zu einem Kapitalmarkttag einlädt, ist das für sich schon mal eine Ansage. Aber wenn sich dann auch noch die bemerkenswerte Zahl von 55 nationalen und internationalen Investoren, Fondsmanagern und Analysten - und auch boersengefluester.de als Vertreter der Finanzpresse - am Firmensitz im münsterländischen Heek trifft, lässt sich erahnen, wie groß das Interesse der Börsenszene zurzeit an 2G Energy ist. Keine Frage: Die Resonanz wäre wohl nicht so groß, wenn 2G weiterhin primär dezentrale Stromerzeugungsanlagen für Schulen, Krankenhäuser, Hotels, die Landwirtschaft oder auch Kläranlagen fertigen würde. Doch der globale Hype um Rechenzentren für KI-Anwendungen hat eben auch 2G Energy erfasst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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