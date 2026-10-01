Geopolitische Verwerfungen, der gigantische Energiehunger digitaler Infrastrukturen und die weltweite Suche nach realen Sachwerten prägen das Börsenjahr 2026. An den internationalen Handelsplätzen zeichnen sich dabei bemerkenswerte Dynamiken ab. Zyklische Marktführer vermelden wiederholte Prognosesprünge, innovative Kraftwerksbauer verzeichnen historische Rekordbestellungen und vielversprechende Rohstoffentwickler stehen unmittelbar vor dem Schritt zur industriellen Förderung. Doch welche Kurstreiber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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