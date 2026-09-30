Es bahnt sich ein Paukenschlag in der deutschen Chemiebranche an. BASF prüft die Übernahme des Spezialchemiekonzerns Evonik. Der Ludwigshafener Konzern würde damit insbesondere das Spezialchemiegeschäft deutlich ausbauen. Evonik reagiert zurückhaltend. Analysten reagierten positiv. Es gibt aber auch Fragezeichen. Eine kleine, aber strategisch interessante Übernahme bahnt sich im Goldsektor an. Lahontan Gold will Emergent Metals vollständig übernehmen und damit seine Position im Walker-Lane-Goldbezirk im US-Bundesstaat Nevada ausbauen. Macht man sich damit hübsch für einen US-Börsengang? Zuletzt hatte Lahontan die Ressource erhöht und das Ziel bekräftigt, im kommenden Jahr eine Mine zu bauen. Und was macht Rheinmetall? Die Aktie ist wieder unter 1.000 EUR gefallen. Der Konzern arbeitet an den Baustellen "Abhängigkeit von der Bundeswehr" und "altes und schweres Kriegsgerät".Den vollständigen Artikel lesen ...
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