Spannende Börsengeschichten beginnen manchmal dort, wo Anleger sie gar nicht erwarten - in einer alten Goldmine, beim Netzaufbau oder bei Notstromaggregaten. Der kanadische Explorer Lahontan Gold lieferte jüngst gute Nachrichten für die Santa-Fe-Mine in Nevada. Das kann der Aktie Rückenwind geben. Der deutsche MDAX-Konzern United Internet will nach Jahren hoher Ausgaben endlich wieder mehr Geld verdienen. Und der US-Generatorenspezialist Generac hat mit Amazon einen Kunden gewonnen, der das Stromgeschäft kräftig beschleunigen könnte. Wir nehmen die drei aussichtsreichen Aktien im News-Check unter die Lupe.
Enthaltene Werte: CA50732M1014,DE0005089031,US3687361044,DE0005545503,DE000A3E00M1Den vollständigen Artikel lesen ...
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