Die steigende Inflation sorgt normalerweise für erhöhte Nachfrage nach Immobilien, doch in dieser Branche gibt es aktuell politischen Druck. In Berlin will die Linke große private Wohnungsbestände enteignen. Betroffen wären rund 240.000 Wohnungen. Beschlossen ist nichts, doch die Debatte belastet. Für Vonovia wird sichtbar, was Betongold verwundbar macht: Regulierung, Entschädigungsstreit, Zinslast und Mietpreisdebatten. Wer sein Vermögen schützen will, sucht Alternativen. Gold gilt als Krisenschutz. Lahontan Gold könnte als kommender Goldproduzent vom hohen Goldpreis profitieren. Coinbase wiederum bietet Zugang zum wachsenden Krypto-Handel, ohne selbst Bitcoin zu besitzen. Drei Wetten, drei Chancen - wir sehen genauer hin.
Enthaltene Werte: DE000A1ML7J1,CA50732M1014,US19260Q1076Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de