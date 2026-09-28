Bochumer Wohnungskonzern notiert zeitweise unter 17 Euro. Belastend wirken ungelöste Koalitionsfragen in Berlin sowie anziehende Anleiherenditen. Wie Anteilseigner Vergesellschaftungspläne, Zinslast und Dividende einschätzen - und warum Donnerstag wichtig werden könnte.Die Aktie von Vonovia ist am Montag auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr gefallen. Im späten Handel kostete das Papier 17,09 Euro und damit 1,47 Prozent weniger als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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