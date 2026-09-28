Seit dem Verlaufshoch des Jahres 2024 nahe der 34-€-Marke hat sich die Vonovia-Aktie mittlerweile praktisch halbiert. In meiner Analyse aus der Vorwoche blieb 16,90 € das bevorzugte Korrekturziel, das mit aktuell 17,04 € nunmehr unmittelbar bevorsteht. Damit befindet sich der DAX-Titel weiterhin in unverändert schwacher Verfassung. Gerade an der nächsten Zielzone könnte sich allerdings entscheiden, ob erstmals wieder Hoffnung auf einen größeren Konter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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