Die Vonovia-Aktie steht zwischen stabilen Jahreszielen und wachsendem Gegenwind. Während der Immobilienkonzern an seinen Prognosen für 2026 festhält, rückt die politische Debatte um Wohnungsbestände wieder stärker in den Fokus. Gleichzeitig haben mehrere Analysten ihre Kursziele gesenkt. Zuletzt notierte die Aktie bei 17,06 Euro und liegt damit seit Jahresbeginn rund 30 Prozent im Minus.Berlin macht wieder Druck In Berlin hat die Debatte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de