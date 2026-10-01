Wenn das Stromnetz an seine Grenzen gerät und die Dunkelflaute droht, helfen auch Windräder und Solarparks nicht weiter. Gefragt ist dann steuerbare Erzeugung, und die Kraft-Wärme-Kopplung gilt dabei als wichtige Brückentechnologie. Der wachsende Energiehunger von Industrie und KI-Infrastruktur verlangt nach Anlagen, die die schwankende Einspeisung aus erneuerbaren Energien ausgleichen. Die Lösungen reichen vom Gigawatt-Kraftwerk bis zur dezentralen Kompaktanlage. Wir stellen drei Unternehmen vor und beleuchten den Trend.Den vollständigen Artikel lesen ...
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